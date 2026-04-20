Tensió global
La intolerància d’Israel a les crítiques l’allunya dels principals aliats europeus
L’agressivitat del Govern de Netanyahu envers Alemanya o França reflecteix el canvi de prioritats de la diplomàcia hebrea, més preocupada per la força que per la legitimitat internacional
Fins i tot els aliats més indulgents comencen a marcar distàncies respecte de Netanyahu
La pèrdua de suports a Europa deixa Israel més isolat i més dependent dels Estats Units
Ricardo Mir de Francia
Aquesta setmana, un ministre israelià va respondre a una crítica molt mesurada del president alemany invocant l’Holocaust: "No ens obligaran a tornar als guetos i menys encara a la nostra pròpia terra". Gairebé paral·lelament, referint-se a França i els seus intents de mediar al Líban, un ambaixador de l’Estat jueu va declarar: "No són necessaris. No són una influència positiva". Després va arribar el torn a Itàlia per haver condemnat els atacs israelians al Líban: Israel va contraatacar convocant l’ambaixador italià a Tel-Aviv per demanar-li explicacions. Aquests tres països són els aliats de més envergadura que li queden a Israel a Europa, després que perdés fa uns dies Viktor Orbán a Hongria, el seu tallafoc més fidel a la Unió Europea. Una consideració que no ha servit gens ni mica per atenuar l’agressivitat amb què Israel despatxa qualsevol mínima crítica dels seus aliats.
A Israel algunes veus qualificades adverteixen que Tel-Aviv perd Europa, on el Govern de Benjamin Netanyahu recolza sense dissimulació l’extrema dreta populista i euroescèptica. El mateix Netanyahu tendeix a dir que Europa és "irrellevant" i està afectada per una "profunda feblesa moral", una retòrica molt similar a la que fa servir l’Administració de Trump, tot i que en el seu cas també es deriva de les recurrents objeccions europees a les sistemàtiques violacions israelianes del dret internacional. "Per al Govern israelià, Europa és una entitat malalta, antisemita i guiada per falsos valors liberals", afirma el politòleg israelià Menahem Klein, que va ser assessor d’Ehud Barak en les negociacions amb els palestins fa un quart de segle. "Des de la seva perspectiva, Europa occidental està perduda. No esperen res d’aquests països".
Espanya, Irlanda, Noruega i Eslovènia van ser els primers a allunyar-se de l’Israel de Netanyahu i el seu militarisme desbocat. La ruptura oficiosa va arribar amb el reconeixement de l’Estat palestí, la condemna al "genocidi" a Gaza o la defensa de mesures punitives per part de la UE. El foc creuat va arribar a noves cotes la setmana passada, quan el primer ministre israelià va amenaçar obertament Espanya després d’acusar-la de lliurar "una guerra diplomàtica" contra el seu país: "Pagarà un preu per això", va dir l’ultranacionalista.
Meloni i Merz
Però fins i tot els països més disposats a fer els ulls grossos per preservar l’aliança amb Tel-Aviv se n’estan atipant. Aquesta setmana la italiana Giorgia Meloni –que paga políticament la seva proximitat a Trump i Netanyahu– va anunciar la "suspensió automàtica" de la renovació de l’acord de defensa amb Israel després de dues dècades de vigència. Poc abans, l’Exèrcit israelià havia disparat foc d’advertència contra un comboi de cascos blaus italians al Líban, on el seu ministre d’Exteriors va condemnar els "atacs injustificats i inacceptables" contra la població libanesa. 350 persones acabaven de morir en un bombardeig massiu de 10 minuts. Lluny d’esforçar-se per arreglar els danys, la diplomàcia israeliana va presentar el pacte en defensa amb Roma com un fet irrellevant.
"L’agressivitat desplegada per alguns membres del Govern no vol dir pas que no estiguin amoïnats", assegura a aquest diari el diplomàtic israelià Alon Liel, ara retirat després de servir com a ambaixador a Turquia o Sud-àfrica. "Alguns ministres pensen que Israel pot viure sense la comunitat internacional, però no és el cas de Netanyahu".
També Alemanya sembla que arriba a un punt d’inflexió, malgrat que el seu govern va aprovar recentment un modest paquet de sis milions d’euros per continuar enviant armes a Israel. Amb la típica moderació germànica, el seu president, Friedrich Merz, va expressar "profunda preocupació" per la situació a Cisjordània, assetjada pel terror quotidià dels colons i els plans del Govern de Netanyahu. "No s’ha de produir l’annexió de facto de Cisjordània", va assenyalar Merz. L’ideòleg d’aquesta annexió, el ministre de Finances Bezalel Smotrich, li va respondre amb el bazuca: "No acceptarem instruccions dels hipòcrites líders europeus que una vegada més perden la consciència i també la capacitat per distingir entre el bé i el mal".
La força com a prioritat
Aquesta actitud és per a Liel un reflex de com ha canviat el lideratge israelià les últimes dècades. "Als nostres governs els solia preocupar el poder tou i la legitimitat internacional, però en una gran part això ja no existeix", assegura a aquest diari. "La idea ara és que la força importa més que la legitimitat. Si som forts, d’altres ens seguiran; si som febles, serem destruïts", explica Liel.
Qualsevol que no balli aquesta cançó queda exclòs, com va poder comprovar recentment l’Elisi, apartat de les negociacions al Líban per voluntat de Netanyahu, segons va publicar la premsa hebrea. De moment, Brussel·les s’ha resistit a suspendre l’acord preferencial d’associació amb Israel, però la derrota d’Orbán a Hongria el deixa ara sense l’home que havia liderat l’oposició d’una part de l’Europa oriental davant les sancions contra Israel. "En cas de materialitzar-se la ruptura, això deixaria Israel encara més dependent dels EUA i, particularment, de Trump. I aquesta no és una situació saludable", diu Liel, l’exdiplomàtic israelià.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cinc detinguts, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- Un adolescent de la Catalunya central buida els comptes de la família en webs de pornografia
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores