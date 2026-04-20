Acte al Parlament
Rull crida a «rebel·lar-se» contra els que «els molesta el català» després de les declaracions de Mendoza i Mariscal sobre Sant Jordi
ENTREVISTA | Eduardo Mendoza: «Soc un bocamoll. Com quan vaig dir que la novel·la havia mort i em perseguien pel carrer amb un bastó»
Carlota Camps
El Parlament ha celebrat aquest dilluns el seu Sant Jordi anticipat. Quan falten tres dies per a la diada, el president de la Cambra, Josep Rull, ha aprofitat la cita per defensar «el patró de Catalunya des del segle XV» i per cridar els catalans a «rebel·lar-se» davant les declaracions crítiques de l’escriptor Eduardo Mendoza i el dibuixant Javier Mariscal. Durant la presentació de la seva última novel·la, ‘La intriga del funeral’, Mendoza va optar per celebrar només el Dia del Llibre i va titllar Sant Jordi de «maltractador d’animals que no sabia llegir». Poc després, Mariscal el va secundar i va apostar per deixar de commemorar l’esmentada festivitat quan l’expresident Jordi Pujol ja no hi sigui.
Tot i que no ha citat específicament cap dels dos, Rull ha assegurat que aquest any val més la pena «solemnitzar obvietats» i ha reivindicat Sant Jordi com una diada «cívica i cultural» i d’«autoestima nacional». «Potser a algú li molesta, són als que els molesta el català i les tradicions d’aquest país. No és nova aquesta tendència de menysprear les singularitats, però ens rebel·lem davant d’això», ha manifestat durant l’acte que ha tingut lloc a l’auditori del Parlament, després de la lectura de diverses obres i interpretacions musicals. El president de la Cambra catalana també ha fet una defensa del català i ha demanat unitat al conjunt de territoris que utilitzen aquesta llengua davant possibles atacs. «Quan la llengua és amenaçada, ens interpel·la a tots», ha conclòs.
En la mateixa línia s’ha expressat també la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha afirmat que la celebració de Sant Jordi és una de les jornades «més esperades, estimades i arrelades del calendari català» i que forma «part indissociable de la identitat col·lectiva». La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja va rebutjar la setmana passada la proposta de Mendoza d’eliminar la referència a Sant Jordi i va fer una «fèrria defensa» de la festivitat per «tot el que significa com a país». La també consellera va reivindicar que aquesta és «la festa cívica més important i celebrada pels catalans» i que servia per projectar la llengua i la cultura catalana.
L’esdeveniment, organitzat juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes de manera continuada des del 2005, ha consistit en la lectura literària dedicada a diversos autors rellevants de la cultura catalana, en el marc de diferents aniversaris. Per exemple, s’ha recordat Joan Alcover i Clementina Arderiu pel centenari i el cinquantenari de la seva mort, respectivament, i també Blai Bonet i Josep Maria Castellet pel centenari del seu naixement. A més, s’ha inclòs un fragment del ‘Llibre dels feits’, de Jaume I, amb motiu dels 750 anys de la seva mort. La sessió, presentada per Àngels Bassas, ha comptat amb acompanyament musical i amb la litografia de la il·lustradora Olga Molina feta específicament per a la celebració.
