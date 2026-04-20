Cita als tribunals
El judici de la Kitchen entra en la fase clau amb la declaració de Bárcenas
Diverses anotacions de Villarejo situen el cas com una operació parapolicial i apunten a pressions sobre l’extresorer del PP
«Els del PP estan acollonits», va anotar el comissari després de l’ingrés a presó de l’exsenador popular
Tono Calleja Flórez
El judici contra la cúpula d’Interior del Govern del PP de Mariano Rajoy arriba avui a la setena sessió amb la declaració de la persona que va ser l’objectiu principal de la Kitchen: Luis Bárcenas. També està citada com a perjudicada la dona de l’extresorer del PP, Rosalía Iglesias, i els testimonis Javier Gómez de Liaño, que el 2013 va ser l’advocat de la família de l’exsenador, i Manuel Morocho, l’inspector de la UDEF que va investigar la Gürtel.
El testimoni de Bárcenas se centrarà en l’operació parapolicial que, segons va declarar en el judici l’inspector d’Assumptes Interns Gonzalo Fraga, es revela amb total precisió a les anotacions dels diaris de Villarejo. EL PERIÓDICO ha fet una anàlisi de les 153 notes del comissari sobre la Kitchen, algunes realitzades després que l’extresorer del PP ingressés a la presó de manera preventiva per ordre del jutge Pablo Ruz el 27 de juny del 2013. Just l’endemà Villarejo redacta a la seva agenda: "Tots els del PP estan acollonits". Bárcenas ja havia trencat amb el seu partit durant uns mesos abans. Però les activitats de la Kitchen s’acceleren amb la decisió del jutge Ruz d’enviar Bárcenas a la presó: "Instruccions per visitar LB al talego", escriu l’1 de juliol del 2013 el comissari. En una declaració a l’Audiència Nacional, l’advocat Javier Gómez de Liaño, que també està citat avui com a testimoni, va recordar que el mateix Bárcenas li va dir que Javier Iglesias el va visitar dins de la presó i va coincidir amb aquest lletrat. I va afirmar, a preguntes de la lletrada Marta Giménez-Cassina, que tots els missatges "indirectes i fins i tot oblics […] anaven en una sola direcció: siguem conscients del mal que s’està fent amb això al PP".
Perjudicar el PP
Després, al respondre al fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, que també l’interrogarà avui en el judici, Gómez de Liaño va dir: "Les pressions no existeixen, diferent són els missatges que se t’envien, i es rebien. Anaven en una sola direcció: defensar el senyor Bárcenas implica perjudicar molt un partit, que era el PP". El 6 de juliol del 2013 Villarejo escriu que el secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, li havia comunicat que "el MIN. va parlar amb RAJ. i tot està OK". I dos dies després es va produir la reunió entre l’advocat i l’extresorer del PP. Sobre aquesta trobada Villarejo escriu després d’una suposada conversa amb Martínez: "Chisco, al final coordina-ho tot, però mosca amb el MINIST". Tres dies després, després d’"una xerrada de 45 minuts" amb Francisco Martínez, Villarejo plasma a la seva agenda l’encàrrec que li va realitzar el número dos d’Interior al si de la Kitchen: "Pla contra LB. Interv. comunicacions, registres i citació de dona i fill". I el 15 de juliol el comissari escriu que "Chisco vol un pla estratègic per sortir del cas LB".
Un "gabinet de crisi"
El 16 i el 17 de juliol es concreta el pla estratègic parapolicial. Les notes del comissari relaten que primer parla amb Francisco Martínez sobre la "problemàtica per possibles gravacions de LB" i després amb el comissari en cap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) Enrique García Castaño, àlies El Gordo o Big sobre un "gabinet de crisi". Just després apareix la primera al·lusió al "conductor de LB", amb referència a Sergio Ríos, que va ser captat pel clan policial previ pagament de 2.000 euros mensuals, que es van abonar a càrrec dels fons reservats, però saltant-se el conducte reglamentari. D’aquest "contacte amb Sergio" hauria avisat primer Villarejo l’empresari Ignacio López del Hierro, llavors marit de la secretària general del PP María Dolores de Cospedal. "Ell s’encarrega de parlar amb Andrés [Gómez] Gordo", en al·lusió al també comissari, que hauria intervingut en la captació del xòfer de l’extresorer del PP. I finalment Villarejo conversa amb Francisco Martínez per forçar "un contacte amb el xòfer de LB", a qui després de captar el denominava "Cuiner", cosa que finalment va servir per denominar l’operació parapolicial com a "Kitchen" (cuina).
