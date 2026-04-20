Investigació
Un home mata a trets vuit infants als EUA, set dels quals fills seus
L’autor de l’atac, que tenia problemes de salut mental, va ser abatut després d’una persecució policial
EP
Un home va matar aquest diumenge a trets vuit menors d’entre 1 i 14 anys, set dels quals fills seus, a la ciutat de Shreveport, a Louisiana (Estats Units), en el que ja és el tiroteig més mortífer als Estats Units des del 2024.
El succés va tenir lloc la matinada d’aquest diumenge i va acabar amb el tirador mort durant un intercanvi de trets amb la Policia després d’una persecució que va acabar a la localitat veïna.
L’agressor va ser identificat com Shamar Elkins, segons va confirmar la Policia local a diversos mitjans estatunidencs.
Les víctimes tenien entre 1 i 14 anys d’edat, van afegir els agents.
També van resultar ferides dues dones adultes més, una d’elles de gravetat, va dir el portaveu policial, Christopher Bordelon, en una conferència de premsa.
Bordelon va afegir que Elkins va robar un vehicle per fugir del lloc, després de la qual cosa va començar una persecució que va acabar amb la mort de l’agressor per trets dels agents.
Familiars del tirador citats pel mitjà New York Times van assegurar que Elkins tenia problemes de salut mental i havia expressat pensaments suïcides recentment.
La Policia va iniciar una investigació després de l’incident, però no ha revelat els motius que podria haver tingut l’agressor.
Elkins, un veterà que havia servit deu anys a l’Exèrcit estatunidenc, havia publicat recentment diverses fotos amb els seus set fills a les xarxes socials, l’última fa dues setmanes amb motiu de la Pasqua.
Aquest és el tiroteig més mortífer als Estats Units des del 2024, segons dades del Gun Violence Archive, una organització sense ànim de lucre estatunidenca que recopila les dades de tots els incidents de violència armada al país. Tanmateix, la Policia el va descriure inicialment com "un altercat domèstic".
L’alcalde de la localitat, Tom Arcenaux, va dir que aquesta era "potser la situació més tràgica" que hagi viscut la ciutat.
El president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, nascut a Shreveport, va lamentar a les xarxes socials "la tragèdia sense sentit d’avui" i va assenyalar que està en contacte amb les autoritats locals per col·laborar en la investigació.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»