Exhibició de forces de Sumar a Sevilla
El PP apel·la a l’estabilitat davant una "dificilíssima" majoria absoluta
Feijóo centra l’estratègia de la precampanya andalusa a desgastar Montero
«Les receptes de Sánchez les cuina molt bé Montero», declara el president dels populars
Pilar Cobos
"Us ho demano no només per Andalusia, sinó també per Espanya. El canvi ha estat positiu per a Andalusia i també ho serà per a Espanya", va afirmar ahir Alberto Núñez Feijóo a Còrdova, en una crida al suport per al seu partit a les eleccions autonòmiques i presentant aquests comicis com a preludi de les eleccions generals.
El president del PP va clausurar ahir la intermunicipal celebrada al Parador de Còrdova, on els populars governen amb majoria absoluta, com a model de gestió d’aquest partit. Al·ludint al joc de paraules utilitzat per Juanma Moreno en aquest acte per no fer servir el terme de majoria absoluta, el líder nacional dels populars va animar alcaldes i altres representants públics a treballar "per l’estabilitat. La majoria absoluta és dificilíssima i Andalusia mereix estabilitat". D’aquesta manera, el president de la Junta d’Andalusia, que el va precedir en la seva intervenció, va afirmar davant dels assistents que els andalusos no es poden "permetre el luxe" dels seus "germans extremenys, sis mesos paralitzats pel caprici d’una altra força política".
El finançament
A unes setmanes de la cita amb les urnes, Feijóo va defensar que "a Andalusia es paga menys i es rep més". I va seguir: "Aquest és el model i el compromís del PP: pagar menys, viure millor, pagar menys i governar millor. Aquest és el compromís que ha fet realitat el PP d’Andalusia".
En aquest sentit, va detallar "les cinc garanties" que ofereix el PP, que són l’estabilitat, la baixada d’impostos, la gestió, la igualtat entre territoris i la regeneració davant la corrupció. Davant això, va descriure que l’actual Govern té rècord de temps sense pressupostos, de pujades d’impostos, de deute públic, d’insolidaritat i de corrupció. "Totes (les fites) tenen alguna cosa en comú, totes han passat per l’exvicepresidenta del Govern, Maria Jesús Montero.
Crítiques a Montero
"Les receptes de Sánchez les cuina molt bé Montero, el problema és que no hi ha ningú que les paeixi, ¿menjareu aquest menú? De ben segur que no", va remarcar Feijóo davant mig miler d’assistents. Segons la seva opinió, la candidata socialista a la Junta d’Andalusia pot marcar nous rècords com "el subsol del PSOE" en les autonòmiques i el de la velocitat a anar-se’n". Així, va argumentar que "era poc menys que un favor presentar-se a les urnes. Els andalusos li tornaran el favor i l’enviaran de tornada a Madrid". En la seva intervenció, el president del PP va apel·lar a la política "decent" i va al·ludir a l’"alternativa" plantejada des d’altres formacions polítiques, amb referència a Vox, criticant que "hi ha gent que presumeix de no haver gestionat mai", per la sortida dels governs autonòmics de l’extrema dreta de Santiago Abascal.
Feijóo va cridar els populars a treballar per aquestes eleccions fins a l’últim moment, fins a les 22.30 hores del 17 de maig, perquè "es tracta de consolidar el resultat" aconseguit a Andalusia durant les dues últimes legislatures.
Un candidat «indistingible» de Vox
El candidat de Per Andalusia, Antonio Maíllo, va rebre ahir el suport de bona part dels ministres de l’ala minoritària del Govern, amb la presència de Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials; Mónica García, de Sanitat, i Ernest Urtasun, de Cultura, en una cita que va desbordar les expectatives inicials. La reunió, a Sevilla, va ser organitzada per Esquerra Unida (IU), Més Madrid, Comuns i Moviment Sumar, els quatre partits que han segellat la nova coalició d’esquerres i a la qual no va assistir Podem, ni la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz. Maíllo va assegurar que Moreno és «indistingible» de Vox i va mirar de «desemmascarar» la seva imatge de moderació dins del PP.
