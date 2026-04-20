Commoció als EUA

Qui és l'home que va matar vuit infants, set fills seus, a Louisiana

Veterà de l'Exèrcit dels EUA, estava en procés de separació i compartia descendència amb dues dones diferents

Policia de Shreveport, Luisiana (EEUU) / POLICÍA DE SHREVEPORT

Montse Martínez

Barcelona

Shamar Elkins, de 31 anys, és l'home que va matar diumenge vuit infants a la localitat de Shreveport, Louisiana. Set d'ells, d'edats compreses entre 1 i 14 anys, eren fills seus, engendrats amb dues dones diferents. El succés, que ha commocionat els EUA, tant pel nombre de víctimes com per la curta edat d'aquestes, s'emmarca en l'àmbit de la violència domèstica. Després de l'atac mortífer, un dels més importants des de l'any 2024, el tirador va robar un vehicle, va fugir i posteriorment va ser abatut mortalment per la policia. També va ferir de bala dues dones.

Veterà de l'Exèrcit dels EUA —tot i que no consta cap desplegament en zona de combat—, estava en procés de separació de la seva dona actual. En els seus antecedents figura una detenció el 2019 per ús il·legal d'armes i possessió d'arma en zona escolar.

La policia investiga la salut mental del pare que va disparar contra la seva prole, així com si el desenllaç fatal podria haver estat fruit d'un procés de separació conjugal complex.

Armes de foc

El succés ha tornat a posar sobre la taula el debat de la possessió d'armes de foc en un estat com Louisiana, especialment permissiu, en combinació amb episodis d'inestabilitat mental i forta emocionalitat.

Familiars del tirador citats pel diari 'The New York Times' van assegurar que Elkins tenia problemes de salut mental i havia expressat pensaments suïcides recentment.

Elkins havia publicat recentment diverses fotos amb els seus set fills a xarxes socials, l'última fa dues setmanes amb motiu de la Pasqua.

Aquest és el tiroteig més mortífer als Estats Units des del 2024, segons dades del Gun Violence Archive, una organització sense ànim de lucre estatunidenca que recopila les dades de tots els incidents de violència armada al país. Tanmateix, la Policia el va descriure inicialment com "un altercat domèstic".

L'alcalde de la localitat, Tom Arcenaux, va dir que aquesta era "potser la situació més tràgica" que hagi viscut la ciutat.

El cuiner Marc Ribas i la investigadora Marina Duñach presenten aquest dimarts el Corpus de la Cuina Catalana a l'Abacus de Manresa

Els Beatles tornen a Barcelona, però no com els recordaves

El PSOE (36,4%) augmenta fins als 12,8 punts l’avantatge sobre el PP (23,6%) amb Vox (14,7%) a la baixa, segons el CIS

El president del Consell Comarcal de la Cerdanya declara als jutjats per una construcció en zona protegida i inundable

Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: "Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui"

Cardona ajusta el cànon d'aigua, amb tarifes menors per als consums més baixos

Identifiquen un interruptor protector en el càncer de la sang que obre noves vies pel seu diagnòstic i tractament

CCOO convoca vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el 30 d'abril al migdia i el 3 de maig durant tota la jornada

