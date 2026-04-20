Al Tribunal Suprem

El rescat d’Air Europa irromp en el judici contra Ábalos

L’ex CEO de Globalia declararà pels presumptes pagaments vinculats amb la companyia

José Luis Ábalos, al banc dels acusats. | J.J. GUILLÉN / EFE

Cristina Gallardo

Madrid

El judici al Tribunal Suprem contra l’exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama afronta una nova setmana centrada de nou en la compareixença de testimonis, entre els quals l’ex CEO de Globalia, empresa matriu d’Air Europa, Javier Hidalgo. El seu testimoni serà previsiblement utilitzat per l’acusació popular per introduir sospites sobre presumptes pagaments al llavors responsable de Transports per impulsar el milionari rescat d’Air Europa.

El judici prossegueix després de diverses jornades en què s’han pogut escoltar nombrosos testimonis de responsables de les empreses públiques Ineco i Tragsatec, que han acreditat davant els magistrats la dinàmica d’enxufes per a dones relacionades amb qui va ser titular de Transports.

Demà, en la pròxima sessió del judici compareixerà Hidalgo i introduirà en el plenari una possible vinculació de la trama amb el rescat d’Air Europa. Va ser Leonor González Pano la que va reconèixer davant del tribunal que el que havia sigut la seva exparella –Aldama– li va explicar que Koldo va anar al domicili del propietari d’Air Europa a recollir una bossa d’esport que contenia 500.000 euros pel rescat de la companyia. Malgrat que el rescat milionari d’Air Europa per la SEPI el 2020 no es jutja al Suprem, les gestions realitzades suposadament per Koldo i Ábalos amb Aldama, que treballava a sou de Globalia en relació amb un deute del Govern veneçolà amb la companyia aèria, sí que han sigut introduïdes en el cas.

