Rumen Radev, candidat prorús i euroescèptic, guanya a Bulgària

Archivo - El expresidente de Bulgaria Rumen Radev.

Sofia

El polític prorús i euroescèptic Rumen Radev es va imposar ahir en les eleccions legislatives a Bulgària amb fins al 39% dels vots, una victòria clara però insuficient per governar en solitari, segons els primers sondejos a peu d’urna.

Segons assenyala l’enquesta de l’agència Alpha Research, Bulgària Progressista, la formació creada per Radev després de dimitir com a cap d’Estat al gener, hauria obtingut el 37,5% dels vots, mentre que l’empresa demoscòpica Trend li dona fins al 39,2%. Radev, un antic general, ha atret un electorat desencisat amb la política amb un llenguatge contra la corrupció i contra la carestia al país més pobre de la UE.

