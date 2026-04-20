Eleccions del 17 de maig
Sánchez i Feijóo activen la campanya a Andalusia en un superdiumenge
Gisela Boada
Falten poc més de 10 dies perquè arrenqui la campanya electoral de les eleccions andaluses del 17 de maig, però els líders dels principals partits van activar ja tota la seva maquinària ahir en un superdiumenge electoral que va comptar amb intervencions gairebé simultànies del president del Govern, Pedro Sánchez, i del líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, així com de ministres de l’òrbita de Sumar. Andalusia va ser ahir escenari de la política nacional –i internacional– com a avantsala del que serà la campanya d’unes eleccions en què l’actual president de la Junta, Juanma Moreno (PP), lluitarà per aconseguir una majoria amb la menor dependència de Vox. Per això Feijóo va rebaixar ahir expectatives sobre la majoria absoluta i va fer una crida a l’estabilitat per evitar el bloqueig que critica el Govern. Per la seva banda, Sánchez va enarborar el seu No a la guerra amb l’esperança que la seva candidata i exvicepresidenta, María Jesús Montero, corregeixi els pronòstics de les enquestes, que li atorguen un resultat pitjor que el 2022.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cinc detinguts, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- Un adolescent de la Catalunya central buida els comptes de la família en webs de pornografia
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores