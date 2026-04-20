Sánchez i Feijóo activen la campanya a Andalusia en un superdiumenge

Gisela Boada

Falten poc més de 10 dies perquè arrenqui la campanya electoral de les eleccions andaluses del 17 de maig, però els líders dels principals partits van activar ja tota la seva maquinària ahir en un superdiumenge electoral que va comptar amb intervencions gairebé simultànies del president del Govern, Pedro Sánchez, i del líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, així com de ministres de l’òrbita de Sumar. Andalusia va ser ahir escenari de la política nacional –i internacional– com a avantsala del que serà la campanya d’unes eleccions en què l’actual president de la Junta, Juanma Moreno (PP), lluitarà per aconseguir una majoria amb la menor dependència de Vox. Per això Feijóo va rebaixar ahir expectatives sobre la majoria absoluta i va fer una crida a l’estabilitat per evitar el bloqueig que critica el Govern. Per la seva banda, Sánchez va enarborar el seu No a la guerra amb l’esperança que la seva candidata i exvicepresidenta, María Jesús Montero, corregeixi els pronòstics de les enquestes, que li atorguen un resultat pitjor que el 2022.

