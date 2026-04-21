Amnistia Internacional insta Europa a plantar cara
Lucas Font
Els fonaments dels drets humans i de l'ordre internacional estan més en perill que mai. Aquesta és una de les conclusions de l'informe anual d'Amnistia Internacional, presentat a Londres, en el qual alerta dels atacs de "governs depredadors" decidits a imposar el seu domini mitjançant "guerres il·lícites" i "descarats xantatges econòmics", en una clara referència als Estats Units. L'organització ha fet una crida als països i a les institucions europees perquè plantin cara a les guerres il·legals i al deteriorament del dret internacional. L'informe assenyala els EUA i Israel com dos dels actors que més contribueixen a l'erosió de l'ordre internacional. "El conflicte que s'intensifica a l'Orient Mitjà és resultat d'aquesta deriva cap a la il·legalitat", alerta la secretària general d'Amnistia Internacional, Agnès Callamard.L'informe, titulat 'La situació de los derechos humanos en el mundo', assenyala directament els Estats Units i Israel com dos dels actors que més estan contribuint a l'erosió de l'ordre internacional. "El conflicte que s'intensifica a l'Orient Mitjà és resultat d'aquesta deriva cap a la il·legalitat. Després dels primers atacs il·legals d'Israel i Estats Units, que violaven la Carta de l'ONU i van desencadenar les represàlies indiscriminades de l'Iran, el conflicte s'ha convertit ràpidament en una guerra oberta contra la població civil", alerta la secretària general d'Amnistia Internacional, Agnès Callamard. L'organització també posa el focus en el genocidi a Gaza.
Tot això davant la passiva mirada dels països i de les principals institucions europees, que "no han volgut" o "no han pogut" denunciar els actes dels Estats Units, Israel, Rússia o la Xina. "Molts dirigents mundials s'han mostrat excessivament submisos davant els atacs contra el dret internacional i el sistema multilateral. No hi ha excusa per al seu silenci i la seva inacció. És una actitud moralment reprovable que no portarà més que el replegament, la derrota i l'eliminació de dècades d'avanços en matèria de drets humans que tant van costar aconseguir", assegura Callamard.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut