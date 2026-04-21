Els EUA i l’Iran aborden la negociació amb l’alto el foc a punt d’expirar
El Pakistan seguia ahir amb els preparatius de la segona ronda de les converses, prevista per avui, malgrat la negativa oficial de Teheran a assistir-hi / Trump hi envia Vance, Witkoff i Kushner
Adrià Rocha Cutiller
Amb l'alto el foc temporal a l'Orient Mitjà a punt de vèncer a les 2 de la matinada (hora peninsular espanyola) d'aquest dimecres, L'Iran i els EUA devien – en principi, segons ha assegurat el Pakistan – reunir-se a Islamabad aquest dimarts, per a la segona ronda de negociacions.
La primera ronda, fa una mica més d'una setmana, va acabar en "fracàs", segons el vicepresident nord-americà, J.D. Vance. Aquest diumenge, Donald Trump va assegurar que la reunió tindria lloc, i que enviava al Pakistan el seu vicepresident, al cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff i el seu gendre, Jared Kushner.
Però hores més tard, mantenint el suspens, l'agència de notícies estatal iraniana, IRNA, va assegurar que Teheran rebutjava les xerrades: que no tindrien lloc. En aquesta guerra de girs, declaracions bombàstiques i amenaces constants, no obstant, res està clar. Les negociacions podrien encara passar. O no.
"Sembla que els nord-americans no són gens seriosos. Juguen a acusar-nos de tot. No podem esperar que diguin la veritat en res. De moment no tenim plans per a més converses amb els EUA", ha dit aquest dilluns al matí el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaeí, que, amb aquell "de moment", no ha tancat la porta a les xerrades.
Seguretat reforçada
El Pakistan, tot i així, ha multiplicat en les últimes hores la seguretat a Islamabad, la capital pakistanesa, i ha obligat buidar l'hotel Serena, on es va celebrar la primera ronda de negociacions i s'espera que pugui tenir lloc la segona. Fonts anònimes pakistaneses han assegurat a la premsa –un parell d'hores abans de la declaració de Baqaeí, això sí— que la reunió de dimarts continua dret.
Durant la tarda de dilluns, de fet, una font del Govern de l'Iran ha assegurat a l'agència de notícies Reuters que Teheran està estudiant si participar o no en les xerrades al Pakistan, i que la decisió no ha sigut encara presa: contradient en part l'assegurat hores abans per Baqaeí.
En diverses entrevistes curtes a la premsa nord-americana aquest dilluns a la tarda, Trump ha assegurat que ell mateix està disposat a viatjar a Islamabad si hi ha acord, i que aquest pacte podria passar fins i tot "aquest dilluns". Malgrat que no s'espera que la delegació iraniana –si és que viatja– arribi al Pakistan fins aquest dimarts al matí.
L’estret d’Ormuz
Divendres, tot semblava a prop d'estar ja fet: Trump es va donar un tiberi de missatges a les xarxes socials i entrevistes amb la premsa, en les quals assegurava que l'acord estava gairebé fet, i que l'Iran havia acceptat totes o gairebé totes les demandes nord-americanes, sobretot les que tenen a veure amb el programa nuclear iranià i l'entrega dels 440 quilograms d'urani altament enriquit que té el país persa. Aquell mateix dia, divendres, Teheran va reobrir l'estret d'Ormuz, tancat des de l'inici de la guerra, el 28 de febrer.
Però Teheran – davant el continuat bloqueig per part de Washington – va tancar dissabte Ormuz i oficials de la República Islàmica van sortir en massa contra Trump, assegurant que les posicions encara estaven molt allunyades. Dissabte, l'Iran va disparar contra dos vaixells de càrrega a l'estret. Aquest diumenge, els EUA van fer el mateix amb una embarcació persa.
"L'urani es quedarà al nostre territori. No seguirem cap data límit ni ultimàtum quan el que fem nosaltres és defensar els nostres interessos nacionals. Els EUA persisteix en les seves posicions irreals i sense sentit", ha dit Baqaeí aquest dilluns.
Si no hi ha acord o pròrroga de l'alto el foc abans de dimecres de matinada, Washington ha amenaçat de reprendre els bombardejos. "Els estem oferint un ACORD just i raonable, i espero que el prenguin perquè si no, llavors els EUA destruiran totes les plantes elèctriques i tots els ponts de l'Iran. Serà fàcil i ràpid... si no accepten l'acord", va dir Trump aquest diumenge a les xarxes socials. Atacar infraestructura civil a propòsit –com ha amenaçat i ja ha fet el multimilionari en múltiples ocasions durant la guerra– constitueix un clar crim de guerra. L'Iran també ha tingut per objectiu instal·lacions civils, sobretot als països del Golf.
"L'acord que estem fent és MOLT MILLOR que el fet per Barack Hussein Obama i el dormiló Joe Biden. Va ser un dels pitjors pactes mai fets", ha dit aquest dilluns Trump, en una clara justificació de la guerra de gairebé dos mesos, que de vegades –depèn del dia– ha tingut per objectiu el canvi de règim a Teheran i altres vegades no.
Iran, per la seva banda, també ha augmentat la intensitat de les seves amenaces. L'agència semioficial Tasnim va assegurar aquest diumenge a la nit que si la guerra comença de nou, llavors la República Islàmica no només forçarà l'estret d'Ormuz –que suposa el 20% del total del comerç mundial de cru i gas– sinó que farà el mateix amb el pas de Bab el Mandeb, que separa l'oceà Índic i el mar Roig. Aquest estret és vital per a l'economia mundial i el comerç entre Europa i Àsia.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut