La Generalitat sotmetrà les seves normes a examen de l’OCDE
Catalunya, primera comunitat que passarà una avaluació amb estàndards internacionals, formarà 100 funcionaris per al procés
Sara González
No es tracta només d'aprovar lleis, sinó que aquestes normes deixin de ser camins inescrutables i confusos i, per contra, siguin clares, eficaces i ofereixin resultats per a la ciutadania, les empreses i les administracions. Aquest és precisament l'objectiu que persegueix la col·laboració que ha firmat el Govern de la Generalitat amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per reforçar la millora de la regulació a Catalunya. Per a això es formarà un centenar de funcionaris durant un procés d'anàlisi, tallers i avaluacions que s'allargarà fins al juliol del 2027.
"El sector públic és insostenible i impossible de gestionar si no sortim al pas de la tendència a introduir cada vegada més i més complexa regulació, tot i que sigui amb propòsits tan poc qüestionables en si mateixos com garantir la transparència, la integritat, l'eficàcia, l'eficiència en la gestió pública i combatre la corrupció", ha assegurat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que ha advertit que un excés de regulació pot portar l'administració a la paràlisi. "Aquest no és només un exercici tècnic, és una aposta política per servir millor a la ciutadania", ha posat també èmfasi el secretari del Govern, Javier Villamayor, durant la jornada en què s'ha donat el tret de sortida a l'estudi inicial que elaborarà l'OCDE.'
Catalunya es converteix així en la primera autonomia a sotmetre les seves normes a examen d'aquest tipus sota estàndards internacionals amb el repte per davant que les seves polítiques tinguin un abast més gran i les seves lleis i decrets no siguin "un laberint opac", sinó una "eina per generar confiança".
Aconseguir-ho, ha defensat Villamayor, és "una necessitat" en un moment de transformacions profundes que requereixen respostes urgents, com el canvi climàtic, el boom de la intel·ligència artificial o la pressió sobre la vivenda. Ha admès que no és fàcil en temps de "complexitat i incertesa", però que és imprescindible afrontar-lo perquè les polítiques públiques funcionin, siguin comprensibles i no impliquin càrregues pesades i es puguin aplicar amb recursos reals. Preocupa especialment la Generalitat com cooperar i compaginar la regulació amb els diferents nivells institucionals: català, estatal, local i europeu.
Les normes complexes
El director adjunt de la governança pública de l'OCDE, Janos Bertok, ha definit com un "desafiament" la tasca que tenen per davant i ha recordat que l'última enquesta que ha fet l'organisme mostra que quatre de cada cinc empreses "pateixen per les normes complexes", una perspectiva que ha titllat d'"alarmant". El cap de la divisió de política regulatòria de l'organisme, Daniel Trnka, ha concretat que faran una feina comparativa amb la situació d'altres països per disposar d'una bateria de recomanacions i plans d'acció; s'impartiran tallers formatius perquè un centenar de funcionaris disposin de les eines per millorar l'impacte regulatori i que, cada sis mesos, s'aniran fent informes de progrés i de revisió.
"No som aquí per tirar floretes, tampoc per assenyalar-vos amb el dit i dir que tot ho feu fatal. Volem que siguem oberts amb nosaltres", ha demanat Trnka dirigint-se a la Generalitat i als representants del món econòmic, social i local presents, a qui el Govern ha dit voler escoltar i que han participat en una taula rodona per fer aportacions en àmbits prioritaris com el de la vivenda.
La Generalitat, que emmarca aquesta iniciativa en la reforma de l'administració que encapçala l'executiu de Salvador Illa, ha assegurat que en aquest mandat ja s'estan fent "esforços" de simplificació normativa i d'avaluació d'impacte de la regulació, però que és conscient que "encara hi ha distància entre la teoria i la traducció pràctica" perquè no sempre s'analitza què passa abans d'aprovar lleis o què passa quan ja estan en vigor. "No volem que aquest informe es quedi en un calaix", ha assegurat Villamayor per solemnitzar el compromís del Govern de complir el que l'OCDE determini.
