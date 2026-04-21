Iglesias, a Gürtel i Kitchen
El lletrat de l’antic tresorer del PP Álvaro Lapuerta va proposar un pacte a Bárcenas i va reaparèixer com a pont entre el comissari Villarejo i Rajoy.
Ernesto Ekaizer
Javier Iglesias Redondo, advocat i julivert en totes les salses politicojudicials, respon en el dramatis personae de la banda Kitchen al nom d’El Largo i, també al d’El Capillas, inspiracions totes dues d’aquells temps, anys 2013-2015, comissari José Manuel Villarejo. I ahir per als iniciats, més enllà de la claredat amb què Luis Bárcenas va parlar de Mariano Rajoy, el pagament de sobresous als capitostos sacrificats del PP (per a M.Rajoy van ser al voltant de 256.000 euros), Iglesias va ser el personatge de les dues trames: Gürtel i Kitchen. Era lògic. Perquè un dels objectius de Kitchen era destruir proves. Tant perquè no afloressin al públic com per sostreure-les el jutge d’instrucció, Pablo Ruz, amb una independència que treia el son a la cúpula del PP fins que van posar punt final a la seva comissió de serveis el 2014.
Va ser la lletrada de l’acusació popular del PSOE, Gloria Pascual, que va preguntar a Bárcenas si s’havia reunit, el juny del 2013, amb Iglesias.
- Tres que recordi, fins i tot una pràcticament tot just entrar a Soto del Real, que va venir a amenaçar-me si declararia el dia 15 de juliol del 2013, com efectivament vaig fer, que la meva dona entraria a la presó si se m’acudia declarar [reconeixent el pagament de sobresous a M.Rajoy i la cúpula del PP].
- Abans de la seva entrada a la presó.
- El febrer del 2013 tinc una reunió al seu despatx en presència d’una altra persona en ocasió de la publicació a El País dels papers, i vol que modifiqui aquesta comptabilitat extracomptable, que canviï els conceptes i les quantitats, en definitiva, amb la mateixa lletra i el mateix format de document, donar a la premsa aquests papers i crear la incertesa sobre quins papers eren els falsos i quins certs, o si tots eren falsos, i res era real. I s’ofereix a pagar-me 500.000 euros.
La intervenció d’El Capillas va ser represa per Gorka Velle, de l’acusació popular de Podem.
-¿Va trucar expressament abans de la seva primera declaració, estant ja a la presó a Javier Iglesias?
- No, no, no. Iglesias es presenta de manera totalment autònoma. Jo no tenia cap relació amb ell. Vaig tenir el contacte a què he fet referència abans d’entrar a la presó. [...]. I després jo no el torno a veure fins aquesta visita a la presó. Però prèviament es produeix en la Setmana Santa del 2013, l’últim Whatsapp que jo envio a Mariano Rajoy.
-¿Què diu Bárcenas en aquest missatge del 14 de març del 2013?
Que les persones que he enviat verifiquin el contingut de les caixes que hi havia al despatx que tu em vas autoritzar [sic]. Tu sabràs a què esteu jugant, però jo quedo alliberat de tot compromís amb tu i també amb el partit.
Bárcenas prossegueix en resposta al lletrat de Podem.
- Aquest whatsapp, si l’envio un dimecres a la tarda, dijous a primera hora del matí m’està enviant un missatge Javier Iglesias. És a dir, Mariano Rajoy havia traslladat a Javier Iglesias que havia rebut un Whatsapp amb un text determinat meu. [...] I ja quan soc a la presó de Soto del Real quan rebo la visita en què es produeix l’amenaça expressa que he citat anteriorment. [...] Aquesta reunió es produeix en una sala. Això és absolutament anormal. Per poder reunir-te amb un advocat i si no és el teu, per un d’especialment anomenat, en una sala, es necessita interlocutòria judicial en què s’autoritza expressament, amb la seva motivació, ha d’estar fonamentada la petició. Això demostra que era un advocat [Iglesias] que era enviat des del PP amb l’autorització del Ministeri de l’Interior. Normalment, ha de ser a través de locutori, no sala.
Bé. Això va ser a Gürtel. ¿I a Kitchen? A l’estiu del 2014, Villarejo està demanant a María Dolores de Cospedal un reconeixement del treball que està desenvolupant per al PP –l’encàrrec de Kitchen– i li suggereix algun tipus de contacte amb Rajoy, tot i que només sigui fugaç. Organitza amb Cospedal una visita a la seu de Génova. Villarejo havia demanat la presència d’Iglesias, que havia intervingut per "arreglar" l’embolic entre Rajoy i Bárcenas el 14 de març del 2013.
Redondo, al ser detinguda la dona de Villarejo, l’octubre del 2020, la va defensar i, a més, va proposar a la Fiscalia Anticorrupció un pacte de conformitat en la causa Tàndem. Que els fiscals van rebutjar.
Subscriu-te per seguir llegint
