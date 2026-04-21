L’acusació popular demana 24 anys de presó per a Begoña Gómez
L’escrit d’Hazte Oír sol·licita també 22 anys de presó per a l’assistent de la dona de Sánchez i sis per a Barrabés
Cristina Gallardo
L’acusació popular en la causa contra Begoña Gómez va donar a conèixer ahir l’escrit d’acusació que presenta pels quatre delictes de corrupció que imputa el jutge Peinado, que sumen penes de 24 anys de presó per a la dona del president del Govern. En el cas de la resta d’investigats, sol·licita 22 anys per al seu assistent a la Moncloa i sis per a l’empresari Juan Carlos Barrabés. Entre les proves a portar a terme, l’interrogatori de Pedro Sánchez durant el judici que arribi a celebrar-se.
La petició respon a l’últim requeriment del jutge, que la setmana passada va decidir no prorrogar més la instrucció de la causa i imputar formalment Gómez un total de quatre delictes: tràfic d’influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Fiscalia no acusa en aquest procediment pel que, en cas de no prosperar els recursos presentats contra les conclusions del jutge Peinado després de finalitzar la instrucció, aquestes seran les úniques peticions de presó amb què la dona de Sánchez s’asseurà davant un jurat popular.
L’escrit de l’acusació popular sota la direcció d’Hazte Oír, a què va tenir accés EL PERIÓDICO, afegeix que, fins que se celebri el judici davant d’un jurat popular, s’ha d’imposar a la dona de Sánchez i a la resta de processats la prohibició de sortida del territori nacional sense prèvia autorització judicial, retirada del passaport i "obligació de compareixença a l’acta davant el Jutjat o Tribunal els dies 1 i 15 de cada mes". Justifiquen aquesta petició a l’apreciar un "evident i fundat risc de fuga" una vegada ha conclòs la investigació i es coneix que la petició de presó és elevada.
L’escrit afegeix que "amb caràcter conjunt i solidari", els tres acusats han de prestar "fiança suficient, per assegurar les responsabilitats pecuniàries que poguessin declarar-se en el present procediment", no quantifiquen, en relació amb la pena de multa que se sol·licita per les condemnes que es reclamen, a la què caldria sumar "les previsibles costes processals". L’escrit es firma en nom de l’acció popular unificada, que a més d’Hazte Oír conformen Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Movimiento de Regeneración Política de Espanya i un particular.
