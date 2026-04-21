Lleida planteja la prohibició de l'ús del vel integral a l'espai públic
L'equip municipal presenta una proposta d'ordenança de Civisme i Convivència que preveu fins a 3.000 euros en sancions
ACN - Anna Berga
El govern municipal de la Paeria de Lleida ha presentat la proposta d'ordenança de Civisme i Convivència que preveu, entre altres, prohibir l'ús del vel integral a l'espai públic i oficines municipals. La mesura s'acompanya d'un pla que recull actuacions per evitar que les dones pateixin una revictimització. "Hi ha un pla específic perquè ningú sigui més víctima que mai fruit d'aquest ordenança", ha explicat en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa.
El govern en minoria del PSC preveu portar a aprovació la nova proposta d'ordenança al ple del mes de juny. El text, que substituirà l'actual del 2007, preveu sancions per a actituds incíviques que oscil·len entre els 400 i els 3.00 euros i penalitzarà la reincidència.
