L’agressor es va suïcidar
Mor una turista en un tiroteig a les piràmides de Teotihuacán, a Mèxic
Un home va disparar a la zona i posteriorment es va treure la vida, segons va informar el Gabinet de Seguretat
EFE
Una turista canadenca va morir aquest dilluns després d’un tiroteig registrat a la zona arqueològica de Teotihuacán, un dels centres turístics i patrimonials més emblemàtics de Mèxic, segons va informar el Gabinet de Seguretat.
D’acord amb informació preliminar, un home va disparar i posteriorment es va treure la vida. «Lamentablement, una dona de nacionalitat canadenca va perdre la vida», van assenyalar en un missatge a les xarxes socials les autoritats mexicanes. Posteriorment, altres versions van assegurar que en realitat l’agressor s’havia tret la vida.
Segons la informació, diverses persones haurien resultat ferides, però ja reben atenció mèdica. Un tiroteig registrat aquest dilluns a la Zona Arqueològica de Teotihuacán, als voltants de la Pirámide de la Luna, va deixar un balanç preliminar de persones mortes, almenys una desena de lesionats i el presumpte atacant abatut per forces de seguretat.
Entre els ferits hi ha sis ciutadans nord-americans, tres colombians, dos brasilers, un canadenc i un rus.
Entre els sis ciutadans nord-americans, hi ha quatre dones, de 61, 34, 27 i 26 anys, i dos homes de 38 i 29.
També hi ha tres colombians –un menor de 6 anys i dues dones de 22 i 37–, dues brasileres –de 13 i 55 anys–, una canadenca de 29 anys i un rus de 32.
L’agressor va ser identificat com a Julio César Jasso Ramírez, de 27 anys i resident de la Ciutat de Mèxic, després de la troballa d’una credencial d’elector al lloc, segons informes preliminars d’autoritats locals.
Moments de pànic
Segons els mitjans mexicans, d’acord amb els primers reports, un home armat va començar a disparar contra visitants que eren allà, fet que va provocar moments de pànic en una de les zones més freqüentades del complex arqueològic.
Diversos testimonis van relatar que es van sentir múltiples detonacions, fet que va obligar turistes a buscar recer de manera immediata. A més dels ferits per arma de foc, algunes persones van resultar lesionades durant l’estampida generada per l’atac. Després dels fets, elements de seguretat federals i estatals van acudir a la zona i van aconseguir neutralitzar l’agressor, que va ser abatut.
En paral·lel, personal de la Guàrdia Nacional, l’Exèrcit Mexicà i cossos d’emergència van activar un dispositiu per evacuar els visitants i oferir atenció mèdica als ferits, alguns dels quals van ser traslladats a hospitals pròxims. L’àrea va ser assegurada per autoritats mentre pèrits i agents ministerials portaven a terme les investigacions corresponents per aclarir el mòbil de l’atac.
Identitat de les víctimes
Fins ara, no s’ha informat oficialment la identitat de les víctimes ni de l’agressor. Tampoc s’ha precisat el nombre definitiu de persones afectades. A causa de la gravetat de l’incident, la zona arqueològica es manté tancada temporalment, mentre es reforcen les mesures de seguretat.
El fet ha generat inquietud al tractar-se d’una de les principals destinacions turístiques del país, reconegut internacionalment i amb alta afluència de visitants nacionals i estrangers. Es preveu que en les pròximes hores les autoritats emetin informació més detallada sobre el que ha passat i l’estat de salut dels ferits.
