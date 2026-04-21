Un populista d’esquerres que no amaga les preferències russes
El pròxim primer ministre búlgar ha recolzat molts posicionaments de Moscou respecte al conflicte ucraïnès i ha mantingut viu el cordó umbilical que uneix el país balcànic amb el Kremlin des de la Guerra Freda.
Marc Marginedas
Si hi ha alguna cosa de què no es pot acusar Rumen Radev, expresident de Bulgària i nou primer ministre després de l’aclaparadora victòria del seu partit, Bulgària Progressista, en les eleccions legislatives celebrades diumenge, és la seva simpatia i proximitat cap a Rússia. Multitud de declaracions i posicionaments durant els 11 anys en què ha ocupat la direcció de l’Estat així ho avalen, mantenint des de la seva privilegiada posició, viu i en funcions, el cordó umbilical que des de la Guerra Freda del segle XX mantenia el Kremlin amb el petit Estat balcànic, l’únic país de l’antic bloc soviètic que va arribar a plantejar-se el seu ingrés a l’URSS.
No ens hem de remuntar massa per trobar exemples de tot això. Ahir mateix, data en què el país celebrava el 150è aniversari del denominada Sublevació d’abril, les primeres protestes massives contra el domini de l’Imperi otomà, causant entre 10.000 i 30.000 morts, Radev va recordar que l’esmentada matança va generar una "onada d’empatia" a Rússia, impulsant l’Exèrcit del tsar Alexandre II a entrar en guerra contra el veí otomà i amb un triomf que va propiciar la independència del país dos anys més tard.
"Aquest Exèrcit estava compost per soldats de les nombroses nacionalitats que habitaven el llavors Imperi rus, no només russos. No obstant, Radev prefereix afirmar: ‘El poble búlgar no percep Rússia com un enemic’", va criticar la publicació Sega.
El març passat, Radev va posar el crit al cel quan el Govern interí de Bulgària, presidit per Andréi Gyurov, va firmar un acord de defensa amb l’Executiu de Volodímir Zelenski amb una dècada de validesa. "Crearà un risc nacional de seguretat; els búlgars es troben a l’espera d’eleccions i busquen protecció de vostè per l’elevat cost (de la vida) no per la nostra involucració més gran en una guerra" que, diu, "no té una solució militar".
Actuacions de pes
Les paraules de solidaritat cap al Kremlin també han vingut acompanyades d’actuacions de pes. A finals del 2025, quan encara ocupava la direcció de l’Estat, va imposar el seu veto, posteriorment superat pel Parlament, a una llei que ha permès a l’Estat búlgar prendre el control operacional de la refineria gegant que manté oberta a la localitat de Burgas la filial búlgara de Lukoil, el gegant rus dels hidrocarburs, considerat per molts analistes russos no només com una font de corrupció, sinó també com un instrument que permet de manera indirecta al Kremlin exercir la seva influència en què passa en les tertúlies polítiques de Sofia.
Durant el Govern encapçalat per la coalició europeista Continuem amb el Canvi, Radev es va convertir en el fre més gran als intents del llavors premier Kiril Petkov de reformar les agències d’intel·ligència de Bulgària, institucions a què acusava d’estar alineades amb el Kremlin i actuar amb passivitat a l’hora de contrarestar les campanyes d’ingerència russa o la presència d’espies del Kremlin en territori búlgar. "Macedònia del Nord no pot tenir millor informació sobre espies russos a Bulgària que els nostres serveis", deia Petkov, crítiques a què Radev responia des de la direcció d’Estat assegurant que les institucions "ja van ser reformades".
