Starmer admet el seu error al fer Mandelson ambaixador als EUA
El primer ministre diu que desconeixia que hi havia un dictamen desfavorable al diplomàtic vinculat a Epstein abans de designar-lo
Irene Benedicto
El primer ministre britànic, Keir Starmer, va admetre aquest dilluns davant la Cambra dels Comuns que va cometre un error al nomenar Peter Mandelson com a ambaixador del Regne Unit als Estats Units, enmig d'una crisi política després que es revelessin els vincles del diplomàtic amb el delinqüent mort delinqüent sexual Jeffrey Epstein i pels dubtes sobre com es va gestionar la seva avaluació de seguretat.
"Al centre de tot això hi ha un judici que vaig prendre i que va ser erroni. No hauria d'haver nomenat Peter Mandelson", va declarar Starmer al Parlament. El líder laborista va afegir que assumeix "la responsabilitat d'aquesta decisió" i va reiterar les seves disculpes a les víctimes d'Epstein: "Demano de nou perdó a les víctimes de Jeffrey Epstein, a qui la meva decisió va fallar clarament".
La compareixença del primer ministre va arribar després de diversos dies de pressió creixent, després que sortissin a la llum nous detalls sobre el procés de nomenament de Mandelson. La polèmica es va intensificar quan es va saber queel Ministeri d'Afers Estrangers va donar llum verda al diplomàtic malgrat un dictamen desfavorable de l'organisme encarregat de verificar els seus antecedents personals, financers i professionals.
Starmer va assegurar que mai va ser informat d'aquesta recomanació negativa fins a la setmana passada. "Si ho hagués sabut, no hauria seguit endavant amb aquest nomenament. Aquesta opinió hauria d'haver-me sigut comunicada", va afirmar. També va qualificar de "desconcertant" que funcionaris del Ministeri d'Exteriors ocultessin aquesta informació als alts càrrecs del Govern. "Atesa la gravetat de l'assumpte i la importància del nomenament, no puc tolerar que els funcionaris del Ministeri d'Exteriors no m'informessin de les recomanacions de seguretat, podent haver mantingut alhora la confidencialitat necessària que exigeix el procés d'avaluació", va afirmar. Segons el seu parer, "no hi ha cap llei" que impedís comunicar "amb sensatesa" aquest tipus d'advertències perquè els responsables polítics poguessin decidir amb coneixement de causa.
Crítiques de l’oposició
El cas ha deixat Starmer en una posició especialment incòmoda perquè durant mesos va defensar que en la designació de Mandelson s'havia seguit el "procés a causa". Ara, l'oposició l'acusa d'haver mentit o, almenys, d'haver ofert una veritat a mitges. La líder conservadora, Kemi Badenoch, va ser especialment dura: "No va preguntar res sobre la relació de Mandelson amb Epstein. No va preguntar res sobre el risc que Mandelson suposava per a la seguretat. Pel que sembla, ni tan sols va parlar amb Peter Mandelson abans del seu nomenament. No sembla que fes cap pregunta. ¿Per què? Perquè no volia saber-ho".
Starmer es va defensar al·legant que, quan va parlar de diligències, es referia a les portades a terme per l’oficina del seu gabinet, no a l’avaluació elaborada per Verificació de Seguretat Nacional.
