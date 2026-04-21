La UE, cauta pel triomf de Radev a Bulgària seguint la derrota d’Orbán

El vencedor, que podrà governar en solitari, es mostra contrari a recolzar Kíiv tot i que advoca per una "UE forta"

Cartells electorals de Rumen Radev a Sofia, ahir. | NIKOLAI DOCHINOV / AFP

Beatriz Ríos

Brussel·les

Fa només una setmana, la majoria dels líders europeus celebraven la victòria de Péter Magyar en les eleccions hongareses i el final de 16 anys de mandat de Viktor Orbán. Ahir tornaven a saltar les alarmes a la UE. Un nou líder prorús s’asseurà previsiblement en el Consell Europeu: el futur primer ministre búlgar, Rumen Radev.

Radev ha aconseguit una aclaparadora victòria. Amb gairebé el 45% dels vots, serà la primera vegada des del 1997 que un partit aconsegueix prou escons per governar en solitari. Això suposa un gir radical a Bulgària, que ha anat a les urnes vuit vegades en els últims cinc anys. Però per a la UE és, previsiblement, un nou maldecap. El futur primer ministre búlgar va assegurar després de la seva victòria que "la gent va rebutjar l’autocomplaença i l’arrogància dels partits tradicionals i no va caure presa de mentides ni manipulacions". També va assegurar que construirà una Bulgària forta "en una Europa forta".

Però com Orbán, Radev té una visió molt específica de en què es tradueix aquesta fortalesa. El búlgar s’oposa a donar ajuda militar a Kíiv i a sancionar el Kremlin, i defensa la necessitat de restablir les relacions diplomàtiques i comercials amb Moscou. No obstant, a diferència del seu col·lega hongarès, aquestes qüestions no han estat al centre de la seva campanya. Tot i que també ha mostrat el seu rebuig de l’euro, que Bulgària va adoptar fa només uns mesos.

