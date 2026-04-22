Efectes de la guerra de l'Iran
Brussel·les deixa en mans dels governs la resposta a la crisi energètica i evita imposar mesures com el teletreball, el racionament de cru o l'impost a les elèctriques
La Comissió Europea anima els estats membres a fer ús del marge que dona la legislació perquè els països donin suport als col·lectius més vulnerables i a les empreses més afectades
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres un paquet de mesures que implica millorar la coordinació en la compra de combustible, donar flexibilitat als governs perquè puguin donar suport als col·lectius més vulnerables i a les empreses més afectades, i en últim terme avançar cap a l'electrificació, però deixa en mans dels estats membres la resposta a la crisi energètica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà.
"El paper de la Unió Europea és donar suport, coordinar i accelerar perquè les nostres accions tinguin el màxim impacte possible", ha dit el comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, durant una roda de premsa. "Pel que fa a la protecció dels consumidors davant les pujades de preus, els estats membres compten amb les eines necessàries", ha afegit.
Des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà, provocada pels bombardejos nord-americans i israelians contra l'Iran, els europeus han pagat més de 24.000 milions d'euros extra als mercats de l'energia. I la situació continua agreujant-se malgrat l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran.
"Aquests costos s'estan fent sentir aquí i ara a les llars i a les empreses de tot Europa. Però el veritable impacte d'aquesta crisi és a llarg termini. Està evolucionant. És imprevisible", ha reconegut Jorgensen. "És important ser clars amb els nostres ciutadans. Els pròxims mesos estaran plens d'incertesa", ha insistit.
El comissari d'Energia ha assegurat, tanmateix, que la UE està preparada per "protegir els ciutadans més vulnerables", "protegir els sectors més exposats", i protegir-se de futures crisis. La recepta de Brussel·les per fer-ho passa per donar marge als governs perquè alleugin la càrrega de les famílies, donin suport financer a la indústria i es coordinin per rebaixar la factura a l'hora de comprar combustible i evitar talls de subministrament.
Compres coordinades
D'una banda, la Comissió demana reforçar la coordinació entre els governs europeus, tant a l'hora d'omplir els dipòsits de gas com en possibles alliberaments de reserves de petroli. En aquest sentit, destaca els grups de coordinació, que van néixer en l'anterior crisi energètica, i es reuneixen sovint.
"Treballarem amb els estats membres per reomplir les nostres reserves de gas a temps per a l'hivern vinent sense exercir una pressió innecessària sobre els mercats", ha explicat Jorgensen. També que els europeus han d'aprofitar al màxim la capacitat de refinatge al continent. Brussel·les apunta també a la necessitat de coordinar possibles mesures d'emergència —en particular el combustible per a avions i el dièsel— en cas d'escassetat.
El mes vinent de maig, la Comissió presentarà a més una sèrie de directrius específiques per al sector aeri per abordar les possibles conseqüències de problemes de subministrament. Per millorar el seguiment de la situació, l'Executiu comunitari ha proposat crear un Observatori de combustibles que monitori les importacions, les exportacions i les existències.
En el sector aeri, la Comissió és conscient de la gravetat de la situació i del potencial impacte en l'economia, però, de moment, no es planteja el racionament. "Que aconseguim prevenir o limitar la crisi de seguretat del subministrament depèn de la seva durada. Fem tot el possible", ha dit Jorgensen. "Però, òbviament, també hem de ser honestos i reconèixer que, si ens trobarem o no en una crisi de seguretat del subministrament, depèn principalment del que passa a l'Orient Mitjà", ha reconegut.
Del que no hi ha ni rastre és de les mesures per reduir la demanda, com el teletreball, el tancament d'edificis públics o l'accés lliure al transport públic. "Encara animem els estats membres a fer el que puguin per reduir la demanda", ha dit el comissari d'Energia, "quin tipus de mesures opten per fer servir, creiem que ho han de decidir els mateixos estats membres", ha puntualitzat.
Ajudes socials i d'Estat
Per donar suport als col·lectius més vulnerables, la Comissió ha proposat que els governs optin per plans de suport en funció dels ingressos, vals d'energia i plans socials que previnguin la desconnexió. També ha obert la porta a la possibilitat que els estats redueixin impostos especials sobre l'electricitat per a llars vulnerables. "Presentem als estats membres les millors pràctiques i les solucions més eficaces per protegir els ciutadans i els sectors més exposats", ha dit Jorgensen.
Una altra iniciativa que ha quedat fora del paquet és la flexibilització de les ajudes d'Estat que la presidenta de la Comissió Europea es va comprometre a aprovar abans que acabi l'abril. La vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha explicat que estan finalitzant la feina "sobre un marc temporal d'ajudes estatals", mantenint la possibilitat d'implementar mesures específiques i temporals per donar suport als més afectats per aquesta crisi.
Tampoc no és al paquet de la Comissió l'impost als beneficis extra de les elèctriques per l'alça dels preus del gas que demanaven països com Espanya, o el límit al preu que s'havia arribat a estudiar. Ribera ha defensat, per experiència pròpia, que la decisió no ha estat motivada pel fet que aquestes mesures no funcionin, sinó perquè l'impacte varia segons el país. Respecte a la taxa, ha apuntat que un gravamen a escala comunitària requereix unanimitat, una cosa que sembla poc probable d'assolir.
Europa verda i independent
A llarg termini, Brussel·les continua mirant les energies netes com l'alternativa més segura. "Els europeus volem pau i prosperitat. Necessitem energia i sabem que ja no pot utilitzar-se com a instrument de dominació o guerra", ha dit Ribera. La Comissió ha cridat en la seva proposta els governs a fer ús de mecanismes com el fons de recuperació o la política de cohesió per invertir en la transició energètica, conscient que el sector privat també és necessari.
"Convocarem una cimera d'inversió en energies netes que reunirà inversors, investigadors i institucions públiques per convertir l'ambició en acció", ha dit Jorgensen. "El nostre objectiu és mobilitzar la inversió privada que necessitem amb tanta urgència per aconseguir solucions transformadores immediates. En invertir en energies netes i electrificació, generem més capital per a la nostra economia", ha afegit.
"Volem implementar un sistema diferent basat en solucions netes i de producció nacional, electrificació i eficiència, considerant que aquests són els principals motors per aconseguir llibertat, autonomia i reduir vulnerabilitats", ha dit Ribera. La Comissió presentarà l'estiu vinent un pla d'electrificació per al continent.
"Tenim motius per ser optimistes en aquest àmbit. La generació d'energia renovable a Europa va assolir un nou rècord en el primer trimestre d'aquest any. Un 15% superior a la del primer trimestre del 2025", ha assegurat l'espanyola. Tot i que ha matisat que "les solucions netes no poden ser un privilegi d'uns quants" i s'ha compromès que siguin accessibles "perquè tothom pugui gaudir dels seus beneficis".
