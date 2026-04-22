Ordenança municipal
Illa nega que la prohibició del burca a Lleida sigui "racista" i el Govern evita condemnar la proposta
Els ministres de Sumar sí que carreguen contra la mesura perquè consideren que no es pot cedir davant dels plantejaments "xenòfobs" de l'extrema dreta
Gisela Boada
El Govern i la Generalitat han evitat aquest dimecres criticar la proposta de l'Ajuntament de Lleida, liderat per l'alcalde socialista Félix Larrosa, de prohibir l'ús del vel integral a les dependències municipals i a la via pública. Des de l'Executiu central han rebutjat condemnar l'actuació del consistori i han reclamat una anàlisi "serena" sobre aquest assumpte, mentre que des del Palau mantenen que el pla no vulnera la llibertat religiosa, ni té un plantejament "racista". Tot i així, el PSC fa dos mesos va votar en contra d'una moció presentada pel PP al Parlament que defensava aquesta iniciativa. També la van rebutjar ERC, Comuns i la CUP.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que "no hi ha una actitud racista ni en contra de determinats símbols" en la proposta de la Paeria de Lleida i, en una entrevista a Onda Cero, ha destacat que la iniciativa del govern municipal socialista resa que al carrer no s'hi va ni despullat ni amb la cara tapada. "Fa referència específica a salvaguardar els drets fonamentals en l'àmbit religiós", ha afegit. Segons el cap del Govern, la proposta d'ordenança no parla del burca, una peça de roba que ha dit que no li agrada i que, quan ha visitat la ciutat, no s'ha trobat amb dones amb aquesta vestimenta, cosa que també ha puntualitzat que no és del seu gust. A més, ha advertit que no caurà en els plantejaments "racistes" de l'extrema dreta.
Per la seva banda, la portaveu de l'Executiu i ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha dit que el Govern respecta "en tot moment" la llibertat religiosa, però ha puntualitzat que aquesta és una qüestió que requereix una anàlisi "serena". "Hi ha d'haver molta pedagogia, i, per descomptat, cal fer aquestes anàlisis precisament amb els col·lectius, amb les persones que més en contacte estan amb la diversitat al nostre país, i no cal caure en la demagògia", ha defensat.
"Integrar a partir de la diversitat"
Preguntada aleshores sobre si l'alcalde de Lleida s'ha equivocat, la portaveu de l'Executiu ha evitat respondre amb un "sí" o un "no" i ha apel·lat al fet que els debats s'"allunyin de la demagògia i del soroll". "Jo vull posar el focus en l'aportació, en la riquesa i en la diversitat que té el nostre país i en la important aportació que suposa la població estrangera per a Espanya", ha volgut tancar. Per la seva banda, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, s'ha limitat a mostrar el seu "respecte" per les decisions que s'adoptin en cadascun dels municipis, apuntant que el PSOE "des de sempre" està per "integrar a partir de la diversitat".
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmat que no li agrada el burca perquè "atempta contra els drets de les dones", però ha considerat que "no és un problema" que es vegi als carrers. "¿De debò ens hem de concentrar en el burca? Jo no ho crec", ha deixat anar en declaracions a Catalunya Ràdio. El delegat ha assegurat que visita moltes localitats i que la gent amb qui conversa no li ha parlat "mai" del burca. Amb tot, ha dit que hauria de ser l'alcalde de Lleida qui donés explicacions del perquè de prohibir l'ús del vel integral a l'espai públic i a les oficines municipals.
Els ministres de Sumar
Qui sí que han sortit a condemnar la mesura són els ministres de Sumar a l'Executiu, que consideren que el debat sobre el burca està sent "instrumentalitzat" per l'extrema dreta per reforçar un discurs "xenòfob i racista". "Ho hem vist a Extremadura i, per descomptat, el Govern d'Espanya es mantindrà ferm en la defensa dels drets i de la igualtat per a totes les persones", ha declarat als passadissos del Congrés el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, que ha instat a no cedir "ni un mil·límetre" davant de les posicions "racistes" d'aquestes formacions.
En la mateixa línia, la ministra de Sanitat i líder de Más Madrid, Mónica García, ha fet una crida als responsables polítics perquè centrin el debat en allò que "realment importa a la ciutadania". Així, ha subratllat que la discussió s'ha d'orientar a la protecció dels drets de les dones i de les persones migrants, que, a parer seu, es veuen amenaçats per acords com els assolits entre PP i Vox a Extremadura.
