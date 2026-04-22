Guardiola promet un govern "fiable i de mirada llarga" de la mà de Vox
La candidata a la presidència d’Extremadura endureix el to contra Sánchez i assegura que s’"oposarà a qualsevol repartiment obligatori d’immigrants"
Rocío Entonado Arias
María Guardiola ja no és la candidata a la corda fluixa. És la presidenta in pectore. Les seves formes, el seu discurs, el seu vocabulari i fins i tot l’aplom amb què va pujar a la tribuna de l’Assemblea des del primer moment van demostrar que aquesta tercera vegada no compareixia per demanar una nova oportunitat, sinó per assumir la responsabilitat d’administrar una majoria parlamentària tancada amb Vox i disposada a defensar-la sense embuts. "He arribat a un acord de govern amb Vox. Ho dic amb naturalitat", va proclamar a l’inici d’un discurs en què va prometre un govern "durador, fiable, de mirada llarga" de la mà del seu soci.
"Torno per proposar un govern de transformació. Extremadura no necessita més bloqueig. No necessita més divisió ni més escarafalls. Extremadura necessita passar de la incertesa a un full de ruta. Del dubte a l’estabilitat. I estabilitat és que hi hagi pressupostos. És que la política deixi de girar al voltant de si mateixa i torni a girar al voltant de la gent. Això és el que esperen de nosaltres", va arrencar en un discurs que, seguit amb escrutini minut a minut, va acabar rebent l’aplaudiment dels 11 diputats de Vox.
La Guardiola que fa unes setmanes es presentava com a candidata a qui calia deixar passar per evitar la paràlisi ahir va donar pas a una altra de més ferma, més seca i també més ideològica. Menys pendent de seduir el conjunt de la Cambra que de blindar el pacte que la portarà a revalidar la presidència de la Junta. Ja no va demanar comprensió. Va reclamar legitimitat. Ja no va clamar una entesa possible. La va exhibir. I ja no va mirar d’esmorteir la seva aliança amb Vox, sinó de normalitzar-la.
"No som el mateix partit. Cadascú conserva les seves idees, la seva identitat i la seva manera de mirar les coses. Això forma part de la democràcia. De la pluralitat. De la política adulta. I l’important avui és que hem sigut capaços de posar per davant Extremadura", va afegir la presidenta en funcions per després desgranar un programa de govern "de creixement i llibertat" per a Extremadura.
No hi va haver una sola menció al polèmic concepte de "prioritat nacional" que defensa Vox, però en el discurs de Guardiola sí que es va apreciar un gir en matèria d’immigració. Si en les picades d’ullet de la investidura fallida del març encara parlava d’"una oportunitat si es gestiona amb rigor", en aquesta ocasió dona pas a un to més sever.
"Parlo de la immigració. I és una cosa que exigeix honestedat, claredat i que no admet més demagògia", va advertir abans de carregar contra el model migratori del Govern de Pedro Sánchez, que va definir com a "trencat", "improvisat" i pactat amb els que "aspiren a trencar la unitat de la nació". A partir d’allà, el discurs ja no es va moure en el terreny de l’oportunitat, sinó en l’oposició frontal al "repartiment obligatori d’immigrants", la denúncia del "desordre" i la defensa d’una política de control vinculada a la seguretat i a l’accés als recursos públics.
Defensa de l’acord
Tot i així, Guardiola va voler sortir al pas d’una de les crítiques que més ha perseguit l’acord des que es va fer públic: l’encaix legal. D’una banda, va assegurar que el pacte s’executarà dins de la llei. D’altra banda, va deixar clar que es farà exactament el que s’ha firmat. "Llegeixin l’acord paraula per paraula. Aprofundiu-hi. Aquest govern mai incomplirà la llei", va afirmar des de la tribuna. I en al·lusió velada a aquest mantra de Vox d’"els espanyols primer", va rematar de seguida: "El que està firmat és el que es durà a terme". Tampoc hi va haver referències literals a l’"arrelament" (la paraula que el PP ha incorporat per suavitzar aquest discurs), tot i que sí que va defensar la seva lògica de fons al vincular l’accés a l’habitatge, la natalitat i les ajudes a joves i famílies amb la necessitat que la gent pugui desenvolupar el seu projecte de vida a Extremadura.
