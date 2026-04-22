Illa manté la confiança en el seu cap de gabinet tot i estar investigat
El TSJC confirma que la causa oberta a Esparreguera és per un delicte de malversació
S. GONZÁLEZ / J. G. ALBALAT / J. RIBALAYGUE / M. ARENAS
El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté la confiança en el seu cap de gabinet, Eduard Rivas, exalcalde d’Esparreguera, després que EL PERIÓDICO hagi publicat que està sent investigat en una causa oberta per malversació de cabals públics en un procés judicial en el qual s’indaguen contractes de l’Ajuntament del Baix Llobregat durant la seva etapa al capdavant del consistori. "Traslladem la plena confiança en la seva persona", van assegurar fonts del Govern per deixar clar que l’assessor continuarà en el càrrec i en cap moment s’ha plantejat el seu cessament.
En un comunicat enviat a primera hora per Presidència, van assegurar que Rivas és "el primer interessat que s’aclareixi" aquesta investigació al més aviat possible, a més de remarcar la seva "total disposició a col·laborar en tot el que sigui necessari". Hores després, va ser la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l’encarregada de traslladar públicament que no hi ha "preocupació" a la Generalitat per la situació de Rivas perquè confien en la seva innocència i que el que estan fent és tenir una "actitud d’acompanyament" en el seu procés de defensa.
Cautela d’ERC i Comuns
La també consellera va assegurar, a més, que la investigació afecta una "etapa anterior" de Rivas –la seva etapa com a alcalde– i va reclamar als partits de l’oposició que atenguin la presumpció d’innocència i valorin l’"ànim de màxima col·laboració en benefici" del cap de gabinet d’Illa. En aquest sentit, ERC i els Comuns van evitar demanar la dimissió de Rivas, fet que no és poca cosa per a Illa, que, per ara, no ha de témer que la legislatura es vegi amenaçada per aquest assumpte. "No demanarem res en relació amb el senyor Rivas. Respecte a la presumpció d’innocència i, quan arribin les resolucions judicials, ja ens pronunciarem", va dir la portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella.
Els Comuns van reaccionar en la mateixa direcció i van considerar que pesen encara massa incògnites sobre el cas com per exigir cessaments o dimissions. Això sí, el portaveu David Cid va reclamar al Govern "màxima transparència i màxima col·laboració amb la justícia". Si finalment el jutge acabés confirmant la "implicació directa" de Rivas, els Comuns consideren que en aquest cas sí que "hauria de dimitir".
Rivas va ser alcalde d’Esparreguera durant nou anys, càrrec que va deixar el 2024 quan, després de la victòria del PSC en les últimes eleccions autonòmiques, Illa li va proposar anar al Govern com a cap de gabinet.
Organització social
Les indagacions giren entorn de suposades irregularitats en la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL), amb seu a Esparreguera i dedicada a oferir feina a persones amb discapacitat intel·lectual, risc d’exclusió i vulnerabilitat. Part dels diners procedents de contractes públics van acabar sufragant suposadament despeses privades de membres particulars lligats a l’organització social, del patronat del qual formen part els alcaldes d’Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar a través d’un comunicat que la investigació està vinculada a una causa judicial per un presumpte delicte de malversació de cabals públics, un dels tipus delictius que el Consell General del Poder Judicial situa com a delicte de corrupció.
