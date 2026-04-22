Inquietud per la «crítica» salut de la Nobel de la Pau

J. OJOMBARRENA ALBA

Barcelona

El 12 de desembre del 2025, Narger Mohammadi, activista iraniana pels drets humans i guanyadora del premi Nobel de la Pau el 2023, va ser detinguda per la policia de la República Islàmica a Mashad. Va ser arrestada per criticar les autoritats del clergat durant una cerimònia fúnebre. El febrer del 2026, va ser enviada sense previ avís a una presó a Zanjan, on amb prou feines ha pogut rebre dues visites de la seva família: la primera el 29 de març i posteriorment l’11 d’abril.El 12 de desembre del 2025, Narger Mohammadi, activista iraniana pels drets humans i guanyadora del premi Nobel de la pau el 2023, va ser detinguda per la policia de la República Islàmica a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país persa. Va ser arrestada per criticar les autoritats del clergat durant una cerimònia fúnebre, i dos mesos després, el febrer del 2026, va ser enviada sense previ avís a una presó a la ciutat de Zanjan, al nord de l’Iran, on amb prou feines ha pogut rebre dues visites de la seva família: la primera el 29 de març passat, i posteriorment l’11 d’abril. Segons denuncia l’Associació Irani Pro-Drets Humans a Espanya (AIPDHE), les dues visites van tenir lloc després que Mohammadi fos condemnada el febrer a sis anys de presó per atemptar contra la seguretat nacional i a un altre any i mig per propaganda contra el sistema islàmic de l’Iran; enmig d’una creixent preocupació respecte al seu estat de salut. La Nobel de la Pau fa 130 dies que és a la presó de Zanjan i durant aquest període la seva salut sembla haver-se deteriorat considerablement. Va patir una aturada cardíaca el 24 de març que va fer que perdés el coneixement i, segons denuncien l’organització i la seva família, va estar més d’una hora inconscient.De fet, la Nobel de la pau ja fa 130 dies que és a la presó de Zanjan i durant aquest període la seva salut sembla haver-se deteriorat considerablement. Especialment després de tenir una aturada cardíaca el 24 de març pel qual va perdre el coneixement i, segons denuncien l’organització i la seva família, va estar més d’una hora inconscient. El seu germà, Hamidreza Mohammadi, descriu la seva condició física com a "crítica". Fins i tot, en el comunicat publicat per AIPDHE s’assenyala com a responsable l’equip mèdic de la presó de Zanjan.

