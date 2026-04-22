Guerra a l'Orient Mitjà
L'Iran subratlla que les converses amb els EUA es reprendran només quan s'aixequi el bloqueig a l'estret d'Ormuz
La segona ronda de contactes prevista a Islamabad no s'ha materialitzat
Redacción
Les autoritats de l'Iran han subratllat que les converses amb els Estats Units al Pakistan es reprendran únicament després que Washington retiri el seu bloqueig a l'estret d'Ormuz, després que la segona ronda prevista a Islamabad no s'hagi materialitzat i enmig d'uns contactes diplomàtics amb aquesta finalitat que han portat el president nord-americà, Donald Trump, a estendre l'alto el foc pactat el 8 d'abril.
"El bloqueig naval dels Estats Units és una violació de l'alto el foc", ha reiterat el representant permanent de l'Iran davant les Nacions Unides, Amir Saeid Iravani, que ha subratllat que Teheran ha traslladat aquesta petició a Washington i ha afegit que, en resposta, han rebut "senyals que estan disposats a fer-ho".
"Tan bon punt ho facin, crec que la ronda següent de negociacions tindrà lloc a Islamabad", ha explicat Iravani, que ha incidit en el fet que l'Iran "està preparat" per a un procés de negociacions per a un acord. "Si volen seure a la taula (de negociacions) i discutir per a una solució política, ens trobaran disposats. Si volen anar a la guerra, l'Iran també està preparat", ha argumentat.
"Ells van iniciar la guerra"
Així, ha recordat que l'Iran "no va iniciar l'agressió militar". "Ells van iniciar la guerra", ha recalcat, en referència a l'ofensiva llançada per sorpresa el 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra el país asiàtic, enmig d'un procés de negociacions entre Washington i Teheran per intentar aconseguir un nou acord nuclear, després que Trump se sortís el 2018 del firmat tres anys abans.
El mateix Trump va anunciar dimarts la pròrroga de l'alto el foc temporal assolit el 8 d'abril després d'una petició del Pakistan, que està mediant en el procés diplomàtic, si bé va insistir que el bloqueig a l'estret d'Ormuz continuarà vigent. El bloqueig i el recent assalt i confiscació de vaixells iranians a la zona ha estat un dels motius esgrimits per Teheran per no acudir a Islamabad, atès que considera que aquestes accions suposen una violació de l'alto el foc que bloqueja el procés de diàleg.
De fet, les autoritats iranianes van anunciar el 17 d'abril que posaven fi a les seves restriccions al trànsit a la zona un cop es va confirmar un dia abans un alto el foc temporal al Líban, si bé van assegurar que les tornaven a reimposar després que Trump afirmés en resposta -després d'aplaudir el pas de Teheran- que les forces nord-americanes mantindrien el seu bloqueig a la via, d'importància estratègica.
