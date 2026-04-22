El Japó exportarà armes després de vuit dècades de prohibició
Adrián Foncillas
Una altra plantofada al pacifisme al Japó. El Govern ultranacionalista de Sanae Takaichi va tombar ahir la prohibició d’exportar armes que havia estat vigent des del final de la Segona Guerra Mundial. L’amenaça xinesa i un món regirat, va explicar Tòquio, justifiquen aquest històric gir que inquieta els veïns i augmentarà l’oferta global d’armament. La legislació japonesa únicament permetia la venda d’armes relacionades amb el rescat, el transport, les alertes, la vigilància o la detecció de mines. La voladura d’aquesta limitació obre la porta a les armes letals: barcos de guerra, caces, drons, míssils i tot el que fins ara la seva indústria només podia col·locar al seu Exèrcit.
La llista de clients potencials inclou els EUA, el Regne Unit i els altres 15 països amb els quals té acords de defensa. Aguanta la prohibició de vendre armes a països en guerra però n’apareixen excepcions "per circumstàncies especials" que encara no han sigut aclarides.
Temor a la Xina
És habitual que els països que van patir l’imperialisme nipó del segle passat s’alarmin amb aquestes traïcions japoneses a la seva exemplar Constitució pacifista. La Xina es va mostrar "seriosament preocupada" pel que descriu com un "militarisme temerari". "Estarem atents i ens mantindrem del tot en contra", ha continuat el Ministeri d’Exteriors. El nou supermercat armamentístic té repercussions inquietants per a la zona. Diversos experts assenyalen que el Japó estrenarà les seves exportacions amb vaixells de guerra per a les Filipines, amb la qual la Xina col·lecciona friccions per uns illots de discutida propietat. Austràlia i Nova Zelanda, que també estan alineats amb els EUA, han mostrat el seu interès en el catàleg.
