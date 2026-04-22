L’ex CEO de Globalia situa Aldama com a pont amb diversos ministeris
Javier Hidalgo desvincula al Suprem Begoña Gómez de qualsevol influència per aconseguir un «préstec» per a Air Europa / Nega haver entregat mig milió a Koldo en una bossa d’esport
Cristina Gallardo
El judici contra l'exministre José Luis Ábalos al tribunal Suprem ha comptat en la sessió de la tarda d'aquest dimarts amb el testimoni de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, que ha deslligat la dona del Govern, Begoña Gómez, del que ha insistit a denominar "préstec" per Air Europa per la crisi de la Covid. També ha manifestat que l'empresari Víctor d'Aldama, per a qui es demanen set anys de presó com a comissionista de la trama, formava part de l'equip que va participar, en nom de la seva companyia, en la gestió del rescat, dins d'un equip que era "molt ampli", segons ha assenyalat. L'advocat d'Aldama li ha arribat a preguntar si dins de l'esmentat grup d'influència havia estat l'expresident José Luis Rodíguez Zapatero, a la qual cosa Hidalgo ha respost amb un: "No em consta".
Així, Aldama va funcionar com un canal de comunicació amb "diferents ministeris, no només amb Transports", ja que portava la "part institucional", ha manifestat.
En tot moment, Hidalgo s'ha referit al rescat de 475 milions que va obtenir Air Europa com un "préstec" que, segons el seu testimoni, "va escanyar la companyia" i es va aprovar vuit mesos després "de donar 1.000 milions a Iberia sense preguntar-li res".
Al llarg de l'interrogatori, el que va ser responsable d'Air Europa ha reconegut, a preguntes del fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, que va contractar Aldama perquè els ajudés en la recuperació del deute que mantenia el Govern de Veneçuela amb la companyia. Preguntat sobre la pandèmia 18.000 empleats i una facturació de 5.000 milions, la pandèmia va ser una "sangria".
D'altra banda, sobre la nota de premsa que segons la investigació va realitzar el Ministeri de Transports sobre un suposat anunci de rescat per a la companyia, l'empresari ha assenyalat que aquesta comunicació oficial "mai es va produir". "No tinc constància de cap nota oficial per part del Govern", ha insistit Hidalgo a preguntes del fiscal.
Segons la seva versió, la companyia només volia un document oficial, i aquest es va produir el 9 de setembre per part de SEPI, una vegada el rescat ja estava en marxa, per ensenyar als inversors estrangers, i per això estava en anglès. Durant el seu torn d'interrogatori, la defensa d'Aldama, que exerceix l'advocat José Antonio Choclán ha incidit en l'existència de la nota de premsa, el contingut del qual el va reenviar Aldama mitjançant un missatge, si bé Hidalgo ha insistit que aquest text no va passar de ser un missatge que no es va formalitzar.
Acte de fe
"Jo m'havia de reunir amb el ministre de Transport, però qui va tenir més part per al préstec va ser Economia a través de la SEPI", ha assenyalat l'empresari a preguntes de l'acusació popular, al·ludint a alguns missatges que obren a l'informe de l'UCO sobre les seves converses amb Aldama com "un acte de fe". En un altre moment de l'interrogatori, l'empresari ha assenyalat que "mai" ha menjat amb el ministre Ábalos. Sí que ha reconegut que va acudir al costat d'Aldama a una reunió amb la llavors presidenta d'Adif Isabel Pardo de Vera, en relació amb una adjudicació en l'alta velocitat que no li va ser concedida.
La Fiscalia Anticorrupció introdueix en el seu escrit d’acusació que a canvi de la difusió pels mitjans de comunicació d’aquesta nota de premsa elaborada pel Ministeri de Transports, "que beneficiava Air Europa tranquil·litzant els seus creditors al transmetre’ls que aquella obtindria determinat suport financer públic", Ábalos podria haver obtingut el gaudi d’un xalet vacacional a Marbella l’agost del 2020. L’arrendament, que es va elevar a 8.900 euros, hauria sigut formalitzat per l’exdona de Koldo, Patricia Úriz.
Hidalgo ha sigut preguntat per l'acusació popular per un segon contracte firmat entre Globalia i Aldama l'objecte del qual "era molt ampli" i estava relacionat amb un pla d'expansió hotelera. Van ser moltes reunions la que va realitzar, em va semblar una persona "molt intel·ligent i amb perfil d'empresari" i per això li pagava 10.000 euros al mes. Aquest contracte no es va completar perquè el novembre del 2020 Aldama va decidir anar-se'n.
Sorpressivament, l'acusació popular no ha preguntat a aquest testimoni pel que hem dit en anteriors sessions per una altra testimoni, Leonor González Pano, que va reconèixer davant el tribunal que el que havia sigut la seva exparella Víctor li va explicar que Koldo va acudir al domicili del propietari d'Air Europa a recollir una bossa d'esport que contenia 500.000 euros pel rescat de la companyia.
La defensa de Koldo, que exerceix la lletrada Leticia de la Hoz, davant la qual cosa Hidalgo ha respost negativament, per afegir que tampoc sabia res d'un allotjament vacacional a Marbella per a Ábalos a canvi del rescat.
Abans que l’empresari, va comparèixer el guàrdia civil Rubén Villalba, que segons la investigació va ser l’encarregat d’entregar a Koldo García i a altres integrants de la trama telèfons "segurs" per a les seves comunicacions, algun dels quals va ser utilitzat pel mateix Ábalos. Des de l’inici de la seva compareixença va manifestar el seu dret de no declarar, per estar investigat en la part de la causa que se segueix a l’Audiència Nacional.
Els investigadors de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil acusen també Villalba de cobrar dels integrants de la trama a canvi de protegir la presumpta organització criminal. En set anys, segons els investigadors, l'agent i la seva dona van ingressar en els seus comptes fins a 156.000 euros en metàl·lic. Atès que Villalba ha renunciat a declarar, la defensa de Koldo García ha renunciat a l'últim testimoni d'aquest dimarts, el també membre de la Guàrdia Civil José Miguel Barbero Hernández.
Control de les mascaretes
Ha tancat la sessió de la tarda Alejandro de las Alas Pumariño, que va ser oficial més gran al Ministeri de Transports fins que va ser cessat per Óscar Puente. Aquest funcionari, que s'encarregava del control de les mascaretes adquirides en pandèmia, ha relatat que Koldo García "va exigir amb una vehemència absoluta" les claus del magatzem i que era "una persona molt impulsiva a la no se li podia dir que no". "Tenia molta autoritat el senyor Koldo", ha rematat.
