L’excap de la UDEF es deslliga de l’operació contra Bárcenas

El comissari que va investigar la trama Gürtel nega que algú l’informés de l’operatiu parapolicial que va encapçalar Villarejo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El comissari en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) Manuel Vázquez López que el 2013 era el superior de l’inspector de Policia que va investigar la Gürtel, Manuel Morocho, va negar ahir en el judici de la Kitchen que l’informessin de l’operació parapolicial que va liderar el comissari José Manuel Villarejo contra Luis Bárcenas. "No en sabíem res". Tampoc la UDEF va reclamar que la Direcció Adjunta Operativa (DAO), llavors liderada pel comissari Eugenio Pino, ajudés la seva unitat, que investigava sota la direcció del jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz el cas Gürtel, en què estava imputat l’extresorer del PP.

En el mateix sentit, no se’l va informar, com a cap de la UDEF, d’aquest presumpte suport, com el va qualificar la defensa de Villarejo i de la resta d’acusats: "No se’ns va notificar res", va insistir Vázquez López, que després també va negar que se’ls comuniqués que el xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, estava facilitant informació sobre l’extresorer del PP.

Seguiments a Rosalía Iglesias

I a la pregunta sobre els seguiments que va realitzar la Kitchen a la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el comissari en cap de la UDEF el 2013 també va rebutjar qualsevol relació de la força policial que dirigia: "L’única notícia que pot concordar amb el que estem tractant és que quan pren possessió l’octubre del 2013 el comissari general de Policia Judicial [José Santiago Sánchez Aparicio], aquest em comenta si sabíem alguna cosa d’una operació d’intel·ligència que portava la DAO a l’entorn de Bárcenas i jo li contesto que no".

En aquest sentit va negar que ell, com a cap de la UDEF sabés que la dona de Bárcenas freqüentés un local o taller de pintura, que pogués ser rellevant per al cas: "No, no en vaig tenir coneixement, jo no sé si el senyor Morocho en tenia i no li va donar importància, perquè jo no m’assabentava de tot", va concloure.

Vázquez López va recordar que l’ara comissari Andrés Gómez Gordo, un dels deu acusats i que va participar en la captació del xòfer, a qui va pagar de fons reservats a canvi d’informació de Bárcenas, li va arribar a preguntar si era normal pagar "a un confident", com li havia demanat el DAO Eugenio Pino. "Jo li vaig contestar que és normal que la Policia pagui a confidents", va afirmar.

Finalment, Vázquez López va negar que ordenés eliminar el nom d’Ana Mato, Mariano Rajoy o el de María Dolores de Cospedal dels informes de la Gürtel: "L’únic, el senyor Rajoy, la famosa M.Rajoy en una comptabilitat del PP és com si aparegués Mbappé en la comptabilitat del Reial Madrid. La qüestió és si l’anotació era bona, perquè hi havia un foli en què no hi havia Mariano Rajoy".

