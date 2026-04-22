Macron exigeix a Israel cessar en l’ambició territorial al Líban
Leticia Fuentes
Emmanuel Macron va rebre ahir al palau de l'Elisi el primer ministre libanès, Nawaf Salam, en un intent per reafirmar el seu recolzament en el fràgil cessament al foc entre Israel i Hezbol·là. La reunió es va produir dies després de la mort d'un soldat francès de les Forces de Pau de les Nacions Unides, al sud del país, víctima d'una emboscada atribuïda al grup xiïta proiranià.
A l'espera de la represa aquest dijous a Washington de les negociacions entre Israel i el Líban que es donaran a Washington, Salaam va viatjar fins a París a la recerca de suport a la integritat territorial del Líban, i ho va aconseguir; "Israel ha de renunciar a les seves ambicions territorials i Hezbol·là ha de ser desarmat pels libanesos", va sentenciar Macron durant la roda de premsa, on va considerar "una prioritat" treballar juntament amb el Líban "per consolidar aquesta treva".
"L'únic camí cap a la pau és un acord polític entre Israel i el Líban que garanteixi la seguretat dels dos països i la integritat territorial del Líban", va reafirmar el mandatari, mentre va insistir que Hezbol·là també ha de cessar els atacs contra territori israelià. Salaam, per la seva banda, va reclamar el "retirada total" de les forces israelianes del seu territori, a més de l'alliberament de presoners i desplaçats libanesos en el context de les negociacions amb l'Estat hebreu. Sobre la possible suspensió de l'acord entre la UE i Israel, Macron va dir: "No podem simplement fingir que no ha passat res".
