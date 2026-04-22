Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsExalcalde d'EsparregueraVella de l'EstanySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Macron exigeix a Israel cessar en l’ambició territorial al Líban / Ludovic Marin / Pool / Efe

Leticia Fuentes

París

Emmanuel Macron va rebre ahir al palau de l’Elisi el primer ministre libanès, Nawaf Salam, en un intent per reafirmar el seu recolzament en el fràgil cessament al foc entre Israel i Hezbol·là. La reunió es va produir dies després de la mort d’un soldat francès de les Forces de Pau de les Nacions Unides, al sud del país, víctima d’una emboscada atribuïda al grup xiïta proiranià. Emmanuel Macron va rebre aquest dimarts al Palau de l’Elisi el primer ministre libanès, Nawaf Salaam, en un intent per reafirmar el seu recolzament en el fràgil cessament al foc entre Israel i Hezbol·là, i en els esforços per desarmar Hezbol·là. La reunió es va produir tot just uns dies després de la mort d’un soldat francès de les Forces de Pau de les Nacions Unides, al sud del país, víctima d’una emboscada atribuïda al grup xiïta proiranià.

A l’espera de la represa demà a Washington de les negociacions entre Israel i el Líban, Salam va viatjar fins a París a la recerca de suport a la integritat territorial del Líban, i ho va aconseguir. "Israel ha de renunciar a les seves ambicions territorials i Hezbol·là ha de ser desarmat pels libanesos", va sentenciar Macron durant la roda de premsa. Va considerar "una prioritat" treballar de manera conjunta amb el Líban "per consolidar aquesta treva". A l’espera de la represa aquest dijous a Washington de les negociacions entre Israel i el Líban que es donaran a Washington, Salaam va viatjar fins a París a la recerca de suport a la integritat territorial del Líban, i ho va aconseguir; "Israel ha de renunciar a les seves ambicions territorials i Hezbol·là ha de ser desarmat pels libanesos", va sentenciar Macron durant la roda de premsa, on va considerar "una prioritat" treballar juntament amb el Líban "per consolidar aquesta treva".

"L’únic camí cap a la pau és un acord polític entre Israel i el Líban que garanteixi la seguretat dels dos països i la integritat territorial del Líban", va reafirmar el mandatari. Va insistir que Hezbol·là també ha de cessar els atacs contra territori israelià. Salam, per la seva banda, va reclamar la "retirada total" de les forces israelianes del seu territori, a més de l’alliberament de presoners i desplaçats libanesos en el context de les negociacions amb l’Estat hebreu. "L’únic camí cap a la pau és un acord polític entre Israel i el Líban que garanteixi la seguretat dels dos països i la integritat territorial del Líban", va reafirmar el mandatari, mentre va insistir que Hezbol·là també ha de cessar els atacs contra territori israelià. Salaam, per la seva banda, va reclamar el "retirada total" de les forces israelianes del seu territori, a més de l’alliberament de presoners i desplaçats libanesos en el context de les negociacions amb l’Estat hebreu. Sobre la possible suspensió de l’acord entre la UE i Israel, Macron va dir: "No podem simplement fingir que no ha passat res".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents