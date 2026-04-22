Mèxic reforça els controls després de l’atac a Teotihuacán
Un home de 27 anys va disparar indiscriminadament i va matar una turista canadenca / 13 persones més van resultar ferides
CARIDAD BERMEO
La zona arqueològica de Teotihuacán, la segona més visitada de Mèxic, està carregada de misteris. Ningú sap qui va construir les imponents piràmides del Sol i la Lluna, que s'ajunten per una llarga calçada. Aquest dilluns s'hi va sumar un de nou: com que un home va entrar al complex amb un revòlver, municions i un ganivet sense ser detectat. L'atacant de 27 anys, identificat com Juli Cèsar Jasso Ramírez, va obrir foc des d'una de les edificacions. Una turista canadenca va morir i 13 persones, vuit d'elles estrangeres, van resultar ferides, incloent-hi dos menors d'edat.
"Aquesta és la pregunta que es fan tots", va dir la presidenta, Claudia Sheinbaum, durant la seva conferència de premsa matutina. La mandatària va oferir la resposta: "No hi ha arcs de seguretat als llocs arqueològics. Mai n'hi ha hagut, perquè no s'havien presentat aquestes situacions", va assegurar. Va admetre a més que l'incident força el país a augmentar la seguretat en aquestes destinacions turístiques, incloent la instal·lació de detectors i l'augment de presència policial. A Sheinbaum se li va sumar una desfilada de funcionaris que va buscar apaivagar les preocupacions dels qui tenen visites programades a Mèxic, particularment en el context del Mundial de futbol.
L'atacant ha sigut identificat com un nostàlgic de la matança de Columbine, un dels tirotejos escolars més brutals de la història nord-americana. Va perpetrar el seu atac en l'aniversari de l'incident i, segons va informar la fiscalia, portava una imatge d'ell amb els autors, generada per intel·ligència artificial. Jasso, a més, havia publicat diverses fotografies seves realitzant la salutació nazi a les xarxes socials.
Un tiroteig d'aquesta naturalesa "no és un crim usual a Mèxic", va explicar Víctor Hernández, expert en seguretat de la Universitat Panamericana. L'acadèmic relaciona l'incident amb l'assassinat, fa poques setmanes, de dues professores d'una escola a Michoacán (occident) per un estudiant associat a la manosfera, i assegura que s'està formant un patró inusual de successos al país.
El fiscal general de l'Estat de Mèxic, la regió on es troba la zona arqueològica, José Luis Cervantes, va explicar que Jasso va planificar l'acció durant setmanes, visitant en diverses ocasions les piràmides i portant amb una literatura d'altres atacs similars. A més, va confirmar que es va suïcidar després de ser "neutralitzat" per la policia amb un tret a la cama.
Tràfic d’armes
Per a més singularitat, Jasso portava un revòlver amb més de cinc dècades d'antiguitat. Però els delictes d'aquest tipus solen estar associats amb el comerç d'armes provinents del veí al nord, segons el Govern mexicà. Renato Sales, excomissionat nacional de seguretat durant el mandat d'Enrique Peña Nieto (2012-2018), recolza l'explicació i afirma que vuit de cada 10 homicidis es realitzen amb armes de foc. Es tracta d'un augment del 300% en l'última dècada. El Govern assegura que un 70% de l'arsenal prové dels Estats Units.
Després de l'atac, el secretari de Seguretat de Mèxic, Omar García Harfuch, va anunciar l'augment de la presència d'agents en zones arqueològiques i llocs turístics, incloent personal de la Guàrdia Nacional, la força federal del país, en coordinació amb les autoritats locals de cada destinació. "Es revisaran els controls d'accés", va explicar Harfuch, i augmentarà el monitoratge físic i digital d'àrees turístiques.
"Jo crec que (les mesures) queden curtes", assegura Sales. L'expert afirma que el Mundial és un assumpte conjuntural, però el llast de la violència va més enllà. "És un problema de debilitat estructural i sistèmic de fiscalies i policies, que té a veure amb l'abandonament de l'Estat", conclou. Hernández concorda que la resposta constitueix un pedaç que se succeeix després de cada esdeveniment d'alt perfil, però que no es converteix en una solució a llarg termini.
El lloc arqueològic, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, a uns 50 quilòmetres de la capital mexicana, estarà tancat fins a nou avís. Centenars de comerciants, guies turístics i operadors depenen del complex per a la seva subsistència, central, a més, per a l'economia del municipi del mateix nom.
L’atac colpeja la imatge internacional de Mèxic a poques setmanes de l’inici del Mundial. El Govern espera rebre 5,5 milions de visitants addicionals. Segons la premsa local, els treballadors del lloc arqueològic ja havien advertit de la falta de personal per custodiar les piràmides.
