El PP porta al Congrés la "prioritat nacional" acordada amb Vox
"Hem pactat valorar l’arrelament", va defensar Feijóo després de l’acord extremeny
Miguel Ángel Rodríguez
El PP va fer seva la política de "prioritat nacional" que defensa Vox en les seves negociacions per formar governs autonòmics i que ha quedat patent en l’acord a Extremadura. Davant una iniciativa del partit de Santiago Abascal al Congrés, els populars van presentar una esmena que reformula el text dels ultres però manté que l’"accés a totes les ajudes, subvencions i prestacions públiques s’inspirin en el principi de prioritat nacional" i que s’ha d’excloure "els que es trobin en situació irregular, limitant l’accés exclusivament a supòsits d’urgència vital". Tot això, recalquen, dins de "la legalitat vigent".
"Sempre, sempre, els espanyols primer", va clamar ahir a la tarda a la Cambra baixa el diputat de Vox, Ignacio Gil Lázaro, gairebé alhora que començava el ple d’investidura de Guardiola. En aquest mateix discurs, el parlamentari d’extrema dreta va deixar clar quina és la posició del seu partit davant la immigració: "Llei, ordre, fronteres segures i prioritat nacional". Tant és així que en una moció van instar el Govern a "garantir la prioritat nacional i la sostenibilitat de l’Estat de benestar dels espanyols".
Gairebé a tall de reflex del pacte a Extremadura, el text de Vox demana "establir la prioritat nacional en l’accés a totes les ajudes socials, els serveis públics i els programes d’habitatge, i procedir a la remigració de tots aquells estrangers que, per no contribuir amb la seva feina i esforç a l’economia nacional, erosionen l’Estat de benestar dels espanyols". També demana que es deixi d’atendre a la sanitat els immigrants "tret de casos d’assistència sanitària urgent, immediata i de caràcter vital" i no concedir-los "assistència jurídica gratuïta" en assumptes relacionats amb processos d’expulsió.
Reformulació del text
Davant aquest text, els populars van presentar la seva pròpia esmena en la qual assumeixen que el "principi de prioritat nacional" ha d’inspirar tots els ajuts "adequant-se a la legalitat vigent" i que s’ha d’excloure "de l’accés a prestacions i serveis socials estructurals els que es trobin en situació irregular, limitant-ne l’accés exclusivament a supòsits d’urgència vital".
En la rematada de la jornada, Alberto Núñez Feijóo va defensar que "Vox està en el seu dret de dir el que consideri oportú, però hem pactat valorar l’arrelament". El president del PP ho va verbalitzar així als passadissos del Congrés en un intent de tancar el debat sobre "la prioritat nacional" pactada entre el seu partit i Vox a Extremadura. Va asseverar que, al marge del que diguin els d’Abascal, el pacte recull que la concessió d’ajuts i prestacions públiques es regirà per "arrelament".
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa