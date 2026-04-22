El president demana una Catalunya "compromesa amb Europa" en l’entrega de les Creus de Sant Jordi
ZOWY VOETEN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va fer entrega ahir de les Creus de Sant Jordi 2026 en un acte solemne al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Entre els condecorats hi havia la Fundació Ernest Lluch, la Fundació Pau Casals, la Universitat de Barcelona, Ramon Alberch, Victòria Camps, Joan Foncuberta, Salah Jamal, Enric Majó, Roser Marcé, Sílvia Munt, Julia Otero i Maria Lluïsa Solà, entre molts d’altres. "Totes les persones que viuen i treballen a Catalunya" mereixen l’oportunitat de "participar amb el seu talent a fer un país millor", va dir Illa, que va advocar per una Catalunya "compromesa amb Europa i oberta al món".
