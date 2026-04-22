L'estat de salut de l'expresident
Illa demana a l'Audiència Nacional "cordura" perquè no obligui Jordi Pujol a declarar en el judici: "Em va dir que està fluix"
El president de la Generalitat revela una conversa telefònica amb l'expresident la setmana passada en què es va excusar per no poder assistir a un acte la setmana passada
Sara González
El president Salvador Illa ha sortit en defensa de l'expresident Jordi Pujol perquè l'Audiència Nacional tingui en compte el seu estat de salut i no l'obligui a declarar en el judici dilluns vinent en la causa sobre el patrimoni de la seva família. En l'acte de cloenda del Dia de les Esquadres, el cap de la Generalitat ha revelat que la setmana passada hi va mantenir una conversa telefònica en què va poder constatar la seva debilitat física, per la qual cosa ha reclamat al tribunal "seny" perquè és en aquesta qualitat on, al seu judici, es troba "la base adequada de la justícia".
No podia anar ni al Vendrell, que és més a prop que Madrid
Illa ha detallat que va rebre la trucada personal de Pujol dilluns passat mentre es desplaçava al Vendrell per assistir a l'acte de commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals. "Em va dir que res no li faria més il·lusió que assistir-hi, però que no podia venir perquè estava fluix i no se sentia amb força, per la qual cosa em va demanar que l'excusés. No podia anar ni al Vendrell, que és més a prop que Madrid", ha etzibat. L'expresident té problemes de mobilitat, a més d'un deteriorament cognitiu moderat que, segons els metges, pot perjudicar la seva defensa en el judici.
Bona relació entre presidents
No és la primera vegada que el president socialista es pronuncia sobre la situació judicial de Pujol, que en aquests moments té 95 anys. A la tardor de l'any passat, just quan va arrencar el judici, ja va sostenir que la justícia disposa de mecanismes per no obligar l'expresident a acudir presencialment a declarar i es va mostrar favorable que se li permetés fer-ho de manera telemàtica. De fet, el va rebre al Palau de Pedralbes en ple judici el desembre passat.
No era la primera vegada, ja que just a l'inici del seu mandat Illa s'hi va reunir al Palau de la Generalitat, un gest que va suposar una restitució política de la figura de Pujol, de qui també reivindica el seu llegat i amb qui manté des d'aleshores una bona relació personal. Sense anar més lluny, aquest mateix dimecres ho ha tornat a fer recordant que el desplegament dels Mossos es va fer sota la presidència de Pujol el 1994.
Citat dilluns vinent
El president ha fet aquesta defensa de Pujol després que el tribunal de l'Audiència Nacional que jutja l'expresident l'hagi citat a declarar dilluns vinent, dia 27, a les 9.30 hores del matí de manera presencial. En concret, ha sol·licitat que comparegui mitja hora abans de l'inici de la sessió perquè pugui ser examinat pels metges forenses i, en funció del seu dictamen, es pugui determinar si està o no en condicions de prestar declaració per defensar-se de l'acusació que pesa sobre ell per associació il·lícita i blanqueig de capitals, delictes pels quals la fiscalia demana per a ell nou anys de presó.
El metge personal de Jordi Pujol, Jaume Padrós, va sostenir aquest dimarts que l'excap del Govern no està en condicions de defensar-se. A través d'un missatge a la xarxa social X ha assegurat que espera que la citació de dilluns vinent sigui "per dictaminar la improcedència que declari". "Ja ho podrien haver fet fa cinc mesos. L'expresident Pujol no està en condicions de defensar-se", ha etzibat, a més d'afegir que no pot "imaginar" que els jutges dictaminin el contrari "després de tres informes clínics i tres forenses, tots coincidents", que conclouen que Pujol no té la salut necessària per declarar.
