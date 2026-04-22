Panell de l'ONU

Sánchez denuncia el "colonialisme silenciós" a través de la IA d'empreses dels EUA

Partint de la premissa que "cap tecnologia no és neutral", sinó que "depèn de qui la controla, de com es regula i per a què s'utilitza", Sánchez ha fet una crida a una resposta multilateral per donar-li un enfocament "moral"

El president del Govern, Pedro Sánchez (d), intervé durant la primera reunió del Panell d'Experts en IA de l'ONU celebrada aquest dimecres en el Congrés dels Diputats.

El president del Govern, Pedro Sánchez (d), intervé durant la primera reunió del Panell d'Experts en IA de l'ONU celebrada aquest dimecres en el Congrés dels Diputats. / Javier Lizón / EFE

Iván Gil

Madrid

Pedro Sánchez ha alertat davant d'un panell de l'ONU sobre intel·ligència artificial sobre la “concentració de poder” en una “oligarquia” tecnològica que “respon als seus únics i exclusius interessos” i que ha situat als EUA. “Només cinc empreses concentren el 60% del mercat mundial de la IA generativa, les cinc del mateix país”, ha denunciat durant la inauguració de la primera reunió del Panell d'Experts en IA de Nacions Unides, celebrada aquest dimecres al Congrés. Un “colonialisme silenciós que es produeix a tot arreu, també a la Unió Europea”, va apuntar per xifrar la inversió d'aquest sector privat en la IA en 286.000 milions de dòlars, “14 vegades més que la UE i 23 vegades més que la Xina”.

El cap de l'Executiu s'ha preguntat “¿qui guia la direcció que ha de prendre la intel·ligència artificial (IA)?” per lamentar que “no ho decideix el poder legislatiu. No ho decideixen els governs. Ni tan sols ho decideix el mercat, sinó només un petit grup d'empreses”. “Estem parlant de concentració de poder. No és un mercat. Estem veient la construcció d'una oligarquia”, va reiterar. Davant d'això, va fer una crida a la necessitat d'una governança de la IA “en mans dels pobles i no d'un grup reduït de persones”.

Partint de la premissa que “cap tecnologia no és neutral”, sinó que “depèn de qui la controla, de com es regula i per a què s'utilitza”, Sánchez ha fet una crida no només a una regulació més gran per part dels governs, sinó a fer-ho de manera multilateral i de la mà de la ciència. “Necessitem una resposta multilateral global on totes les nacions s'asseguin en peu d'igualtat i on existeixi una aliança entre empreses, acadèmia, món científic, poder legislatiu i executiu”, va assegurar.

Una resposta coordinada “no per frenar la innovació, però sí per canalitzar-la dins d'uns paràmetres i un marc amb una mirada humanista i moral”, va apuntar. En aquest sentit, va traslladar als panelistes que “la vocació d'Espanya no és la de participar en la cursa de la IA sinó humilment contribuir a una IA responsable, humanista, en benefici de tothom”.

Per al cap de l'Executiu estaríem en un moment clau de la revolució tecnològica, que va comparar amb els canvis produïts amb la revolució industrial. D'aquí que cridés a “defensar el bé comú i totes les virtuts d'una tecnologia que canviarà el destí del món. De nosaltres depèn que aquest canvi sigui per al bé i pel bé de la humanitat”.

Sánchez ha qualificat també les xarxes socials, davant de les quals té un paquet de mesures reguladores sobre la taula, com la prohibició de l'accés als menors de 16 anys, com “un Estat fallit”. No només això, sinó que les va acusar de comptar amb “més recursos i capacitats econòmiques” per danyar la democràcia i soscavar la convivència de la societat.

Paquet de mesures

El passat mes de febrer, el Consell de Ministres va activar la primera mesura del paquet per endurir la regulació de les plataformes digitals. Per a això, el Consell de Ministres va invocar l'article 8 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal amb l'objecte de demanar-li que investigui "els delictes que X, Meta i TikTok podrien estar cometent per la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant les seves IA".

Per accelerar la resta del paquet de mesures legals per endurir la regulació de les plataformes digitals, el Govern busca una drecera parlamentària que li permeti escurçar terminis. Es tractaria d'aprofitar el projecte de llei de protecció digital als menors que és a la comissió de Justícia per incloure la responsabilitat penal dels directius de les plataformes i la penalització de la manipulació algorítmica i l'amplificació de continguts il·legals.

