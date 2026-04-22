El TJUE acusa Hongria de vulnerar el dret a la dignitat humana
Beatriz Ríos
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat aquest dimarts que la llei amb què Hongria refregeix el contingut LGTBI + en l'àmbit educatiu i audiovisual sota la premissa de la "protecció dels menors" és contrària al dret comunitari al suposar una violació dels drets fonamentals i la dignitat humana, ja que "margina" i "estigmatitza" les persones del col·lectiu.
El 2021, el Govern hongarès sota el lideratge de Viktor Orbán va aprovar una legislació de "protecció" a la infància. D'una banda, la llei enduria les mesures contra les persones condemnades per un delicte de pedofília. De l'altra, restringia o prohibia la difusió i l'accés a continguts, inclosos audiovisuals, on estiguessin representades persones amb identitats que no reflectissin el seu sexe assignat, haguessin transicionat o no fossin heterosexuals.
En la seva sentència aquest dimarts, el Tribunal sentència que la llei suposa un conjunt de "mesures discriminatòries" que vulneren "de manera manifesta i especialment greu, els drets de les persones no cisgènere, incloses les persones trans, o no heterosexuals". La legislació també implica una vulneració de la dignitat humana, la igualtat i els drets humans.
Protegir no és discriminar
El Tribunal de Justícia reconeix que el dret comunitari contempla la possibilitat que els governs restringeixin la difusió de certs continguts. En particular, "per la necessitat de garantir el dret dels pares que els seus fills rebin una educació i un ensenyament conforme a les seves conviccions religioses, filosòfiques i pedagògiques". Aquestes restriccions estan justificades quan la difusió de cert contingut pugui afectar "el desenvolupament físic, mental o moral dels menors".
Però el TJUE adverteix que les mesures preses per Hongria revelen "una preferència per determinades identitats i orientacions sexuals en detriment d’altres".
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa