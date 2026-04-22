El tribunal cita dilluns Pujol per determinar si pot declarar
El metge personal de l’expresident diu que "no està en condicions de defensar-se"
Ángeles Vázquez
El tribunal de l'Audiència Nacional que jutja l'expresident català Jordi Pujol i Soley l'ha citat a declarar dilluns vinent, dia 27. Li ha demanat que comparegui mitja hora abans de l'inici de la sessió per ser examinat pels metges forenses i, en funció del seu dictamen, determinar si està en condicions de prestar declaració en relació amb l'acusació que pesa en contra seu per associació il·lícita i blanqueig de capitals, delictes pels quals la fiscalia demana per a ell nou anys de presó.
En una providència, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, el tribunal presidit per José Ricardo de Prada ha decidit convocar l'expresident català a les 9.30 hores amb l'objectiu que sigui examinat per un dels metges forenses de l'Audiència Nacional, que haurà de determinar a partir de l'examen a què el sotmeti i la documentació que l'acusat vulgui aportar, al considerar-ho convenient per a "una millor valoració mèdica", si està en condicions de respondre pels fets pels quals està acusat o no.
Al començar el judici, malgrat que forenses de la Clínica Forense de Barcelona que el van examinar per ordre de l'Audiència Nacional van considerar que "no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient", el tribunal va decidir ajornar la seva decisió definitiva sobre això fins que li arribés el moment de declarar, cosa que, en cas de determinar-se que està en condicions, es produirà aquest dilluns. El tribunal presidit per José Ricardo de Prada va adoptar aquesta decisió després que, a través d'una videoconferència, l'expresident es posés a disposició del tribunal per al que fos precís.
Per la seva banda, el metge personal de l’expresident, Jaume Padrós, va afirmar ahir que l’excap del Govern no està en condicions de defensar-se.
Declaració en català
Si està en condicions de declarar, Jordi Pujol Soley serà el primer a respondre a les preguntes que tinguin per a ell preparades el fiscal Anticorrupció Fernando Bermejo i els advocats de l'Estat, d'una banda, i les defenses, de l'altra. Si no ho està, començarà a prestar declaració el principal acusat, el seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que s'enfronta a la petició de pena més gran (29 anys de presó). Després ho faran els seus germans. Tots ells, menys Josep, per al qual es demanen 14 anys de presó, s'enfronten a una petició de vuit anys de presó.
En previsió que qualsevol dels Pujol o algun altre dels acusats –l’expresident, els seus set fills i nou empresaris que, segons les acusacions, els van ajudar a blanquejar els diners que guardaven a Andorra a través de facturació fictícia– vulguin declarar en català, podran fer-ho: el tribunal ha ordenat que un intèrpret estigui a la seva disposició els dies 27, 28 i 29. La intenció és concentrar les declaracions entre dilluns i dimecres.
