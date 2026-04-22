Trump anuncia que estén l’alto el foc amb l’Iran de manera indefinida
El president dels EUA diu que davant «la fractura del Govern iranià» decideix no atacar el país fins que «presenti una proposta unificada» / La segona ronda de negociacions segueix en l’aire
Adrià Rocha Cutiller
El president dels Estats Units, Donald Trump, va estendre ahir a la nit –al límit del seu venciment– l’alto el foc amb l’Iran de manera indefinida. Teheran, que s’havia de citar amb Washington aquesta mateixa tarda a Islamabad per reprendre les negociacions, ha plantat els nord-americans. "Veient que el Govern de l’Iran està molt fracturat, i davant la petició del Pakistan, hem decidit no atacar fins que els líders iranians vinguin amb una proposta unificada. He instruït el nostre Exèrcit perquè mantingui el bloqueig i estigui preparat. Estenem l’alto el foc fins que ens enviïn la seva proposta i les discussions concloguin", va declarar Trump a través de les seves xarxes socials.
El president nord-americà durant el dia d’ahir havia entrat en una contesa amb Teheran per veure qui parpellejava abans davant la imminència del final de la treva, que caducava aquesta matinada. Trump va arribar a ampliar el termini 24 hores per donar més marge a la negociació. Finalment, ha sigut el líder republicà el que ha afluixat la corda. Tot això, no obstant, no significa que les converses d’aquesta tarda hagin sigut confirmades, sinó tot el contrari. L’Iran ha reiterat la seva intenció de no presentar-se.
Davant aquesta situació, la Casa Blanca ha suspès el viatge del vicepresident nord-americà, J.D. Vance, en direcció a Islamabad, segons va informar el diari The New York Times. Vance tenia previst viatjar ahir al país asiàtic. Washington no dona per cancel·lat el viatge i, per tant, es pot reprendre "en qualsevol moment".
"Mesa de rendició"
Dilluns passat el president del Parlament iranià, Mohammed Bagher Ghalibaf, un dels homes amb més poder a la República Islàmica, va afirmar que "Trump, a l’imposar el seu lloc [amb el doble bloqueig a l’estret d’Ormuz] ha violat l’alto el foc, i intenta convertir la taula de negociacions, en la seva pròpia imaginació, en una taula de rendició; o directament cerca una excusa per tornar a la guerra. No acceptem negociacions sota amenaces, i en aquestes dues últimes setmanes ens hem preparat per revelar les nostres cartes al camp de batalla", va declarar.
Ghalibaf és, de fet, qui hauria de liderar la delegació iraniana –si és que les negociacions finalment es porten a terme–, de la mateixa manera que ho va fer en la primera ronda de les negociacions fa 10 dies. Els EUA haurien de ser representats per Vance, el cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, i el gendre de Trump, Jared Kushner, que no ostenta cap càrrec públic. Witkoff i Kushner també van suspendre el viatge a Islamabad.
Esperances pakistaneses
"Encara estem esperant la resposta formal del costat iranià sobre la seva participació en les converses d’Islamabad. Estem en contacte constant amb els iranians, i continuem treballant en el camí de la diplomàcia. Ens estem esforçant per convèncer els líders de Teheran perquè hi participin", va afirmar el ministre d’Informació pakistanès, Attaullah Tarar, en un missatge publicat ahir a la tarda.
Mentre s’intensifiquen els moviments diplomàtics, tant Estats Units com l’Iran havien amenaçat en els últims dies de reprendre la guerra en cas que caduqui l’alto el foc i no hi hagi acord. Trump va assegurar que "bombardejarà totes les centrals elèctriques i ponts de l’Iran"; L’Iran, que atacarà amb molta més duresa les instal·lacions petroleres dels països del Golf, i que forçarà el tancament no només d’Ormuz, sinó també de l’estret de Bab el Mandeb, que separa el mar Roig de l’oceà Índic. Aquesta via és vital per al comerç mundial i la connexió de mercaderies entre Àsia i Europa.
Ormuz i urani
Malgrat que Trump ha dit i repetit per activa i per passiva que l’acord està "gairebé fet", Teheran assegura que encara hi ha dos grans punts de divergència: el futur d’Ormuz, que l’Iran vol controlar encara que acabi la guerra, i el programa nuclear. L’Iran rebutja tant entregar els 440 quilograms d’urani altament enriquit que té com aturar indefinidament el seu programa d’enriquiment, catalogat com un "dret nacional" pel president persa, Mesud Pezeshkian. "No tenim cap pla d’anar a Islamabad de moment. I la raó són els missatges i comportaments contradictoris, a més de les seves accions inacceptables", va repetir ahir a la nit el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baqaeil Baqaeí.
L 'Iran –tot i que no ho ha dit públicament– no acceptarà participar en les negociacions si els Estats Units no aixequen el seu doble bloqueig a l'estret d'Ormuz, segons fonts anònimes perses a la premsa.
Subscriu-te per seguir llegint
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa