Guerra a l’Orient Mitjà
Trump llegeix la Bíblia enmig de la guerra amb l'Iran i tensions amb el papa Lleó XIV
Un vídeo pregravat del mandatari que va ser retransmès en un esdeveniment religiós convocat per desenes d'oradors i fidels
EFE
El president dels Estats Units, Donald Trump, va llegir un passatge bíblic dimarts en un vídeo pregravat que va ser retransmès en un esdeveniment religiós, enmig de la guerra amb l'Iran i els seus atacs contra el papa Lleó XIV.
En el vídeo, on Trump apareix assegut al Despatx Oval, el mandatari va llegir els passatges bíblics de 2 Cròniques 7:11-22 usant la versió Reina Valera.
La intervenció de Trump va formar part del fòrum "Amèrica llegeix la Bíblia" convocat per desenes d'oradors i fidels religiosos, entre ells alguns membres del Gabinet del republicà que busquen fomentar la lectura del llibre del cristianisme.
Elogi de la fidelitat
El text llegit per Trump relata el moment en què Déu respon al rei Salomó després de la construcció del temple, assegurant que ha escoltat les seves oracions, però advertint que la prosperitat del poble dependrà de la seva fidelitat.
La lectura bíblica del republicà arriba una setmana després de generar controvèrsia pels seus atacs al papa Lleó XIV, a qui va acusar de ser "feble" davant l'Iran després que el Pontífex qüestionés la seva Administració per la guerra vigent a l'Orient Mitjà.
Trump ha rebut crítiques, fins i tot de persones properes al seu partit, per la seva confrontació amb el Papa i també perquè va publicar una imatge generada amb IA on figura com si fos Jesús guarint un ferit.
Aquest dimarts, el mandatari va estendre l'alto el foc a l'Iran per temps indefinit, sota una proposta del Pakistan que insta la república islàmica a presentar una proposta d'acord definitiu.
