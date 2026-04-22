La UE imposarà sancions a l’Iran pel tancament de l’estret d’Ormuz
Els Vint-i-set continuen sense donar suport a la presa de mesures contra Netanyahu per les violacions sistemàtiques del dret internacional
Beatriz Ríos
"La Unió Europea ja té en vigor sancions generalitzades contra l’Iran, però avui també arribem a un acord polític per ampliar el nostre règim de sancions i incloure els responsables de violacions de la llibertat de navegació", va anunciar Kaja Kallas, la cap de la diplomàcia del bloc, després de reunir-se ahir amb els ministres d’Exteriors dels Vint-i-set a Luxemburg.
Kallas no va aclarir contra qui seran les sancions ni en què consistiran. Es tracta d’un acord polític que s’haurà de traduir en mesures concretes. L’objectiu és incrementar la pressió sobre Teheran i prendre una decisió com més aviat millor. "Els ministres han deixat clar que la llibertat de navegació és innegociable", va dir l’alta representant per a la política exterior i de seguretat de la UE.
Els ministres van debatre el potencial paper que podria tenir la UE per garantir la seguretat a l’estret. No hi haurà una missió mentre no hi hagi estabilitat a la zona. "Europa contribuirà a restablir el lliure flux d’energia i comerç quan les condicions ho permetin", va dir Kallas. Els Vint-i-set es plantegen enfortir i dotar de recursos l’operació Aspides, concebuda per protegir els vaixells dels atacs dels houthis al mar Roig.
"La regió es troba en un moment de risc i oportunitat amb l’alto el foc a l’Iran i al Líban. Però la data de venciment s’acosta ràpidament", va advertir Kallas. "Si es reprenen els combats, el cost serà molt alt per a tothom, i per això és important que se celebri la pròxima ronda de converses".
El final de l’alto el foc agafarà els líders de la UE a Xipre per a una cimera informal, a tot just uns quilòmetres de la zona de combat. Una alta font comunitària va assegurar que les autoritats xipriotes garantiran la seguretat. La situació a l’Orient Mitjà i l’impacte per a l’economia europea estaran entre els temes que els Vint-i-set discutiran. "Esperem sincerament que l’alto el foc es mantingui". També va reconèixer que el que passi afectarà directament les converses.
En el que encara no es posen d’acord els Vint-i-set és en quines mesures prendre contra Israel. Ni els milers de morts a Gaza, la instauració de la pena de mort només contra palestins ni la invasió del Líban han sigut suficients. "¿Què més ha de passar?", es preguntava el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares.
Espanya, juntament amb Irlanda i Eslovènia, va demanar als seus homòlegs europeus suspendre l’acord d’associació amb Israel, davant les sistemàtiques violacions del dret internacional per part del Govern de Benjamin Netanyahu. La Unió Europea "es juga la seva credibilitat", va advertir Albares.
Però una altra vegada no hi va haver decisions. "Alguns Estats membres han proposat avui [per ahir] la suspensió total o parcial de l’Acord d’Associació de la UE, així com restriccions al comerç provinent d’assentaments, i d’altres van manifestar la seva oposició a les esmentades propostes", va explicar Kallas. La suspensió requereix una unanimitat que sembla inabastable.
Esperança per a Ucraïna
Per a qui sí que hi ha esperança és per a Ucraïna. La caiguda del Govern de Viktor Orbán a Hongria, que mantenia bloquejat un préstec a Kíiv per valor de 90.000 milions d’euros i el vintè paquet de sancions contra Rússia, obre la porta a avançar en les dues qüestions. "Després de les eleccions hongareses, s’observa un nou impuls, i espero una decisió positiva sobre el préstec de 90.000 milions en les pròximes 24 hores", va dir Kallas, que va afegir que "els ministres també van instar a avançar ràpidament amb el vintè paquet de sancions".
