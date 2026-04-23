Bolaños assegura que el ‘cas Kitchen’ és “la trama criminal més greu de la democràcia espanyola”

El ministre diu que el govern de Mariano Rajoy va usar “tot l’aparell de l’Estat” per “tapar delictes” del PP

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, aquest dilluns a Madrid / ACN

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit aquest dijous que el ‘cas Kitchen’ és “la trama criminal més greu de la democràcia espanyola”. Coincidint amb la declaració de l’expresident Mariano Rajoy a l’Audiència Nacional, el també titular de Justícia ha apuntat que aquell cas mostra com es va usar “tot l’aparell de l’Estat” per “tapar delictes” comesos pel PP. “Em preocupa l’enorme problema de memòria que té el PP; no recorden res de la Kitchen”, ha indicat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Sobre la citació de l’expresident Jordi Pujol, que ha de declarar dilluns en el cas que afecta la seva família, ha dit que espera que es comprovi el seu estat de salut i se’l deixi declarar per a distància si el tribunal així ho considera.

Els Bombers treballen en el rescat d'una persona atrapada en un accident de cotxe a Bassella

Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir

El Consell de les persones grans del Berguedà actualitza els estatuts

L’Ajuntament de Manresa es veu obligat a aprovar un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals

El vent i els plàtans en flor provoquen una pluja de pol·len en una Barcelona vestida de gala per a Sant Jordi: «Hi ha nivells d’al·lergògens excepcionals»

El Consell Comarcal del Bages obté una excel·lent puntuació en transparència i qualitat comunicativa

El Berga Aquatic Club Esportiu obté podis als Campionats de Catalunya per escoles de natació artística

