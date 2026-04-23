Bolaños assegura que el ‘cas Kitchen’ és “la trama criminal més greu de la democràcia espanyola”
El ministre diu que el govern de Mariano Rajoy va usar “tot l’aparell de l’Estat” per “tapar delictes” del PP
ACN - Redacció
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit aquest dijous que el ‘cas Kitchen’ és “la trama criminal més greu de la democràcia espanyola”. Coincidint amb la declaració de l’expresident Mariano Rajoy a l’Audiència Nacional, el també titular de Justícia ha apuntat que aquell cas mostra com es va usar “tot l’aparell de l’Estat” per “tapar delictes” comesos pel PP. “Em preocupa l’enorme problema de memòria que té el PP; no recorden res de la Kitchen”, ha indicat en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Sobre la citació de l’expresident Jordi Pujol, que ha de declarar dilluns en el cas que afecta la seva família, ha dit que espera que es comprovi el seu estat de salut i se’l deixi declarar per a distància si el tribunal així ho considera.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió