Polèmica
La dreta francesa, contra la regularització d’immigrants de Sánchez
Leticia Fuentes
."No podem tolerar la regularització massiva que ha implementat Pedro Sánchez. No és possible. Va en contra de l’esperit europeu", va afirmar Bruno Retailleau, exministre de l’Interior de França i candidat a les eleccions presidencials del 2027, en relació amb la regularització de 500.000 immigrants a Espanya.
Les declaracions es van produir aquesta setmana durant una entrevista al programa ‘Quotidien’ de Yann Barthès, on l’exministre es va mostrar profundament preocupat per aquestes noves polítiques migratòries del Govern espanyol: "Crec que Espanya té un problema enorme avui dia. Sánchez està regularitzant 500.000 immigrants indocumentats que, òbviament, podran travessar la frontera. Allà és on cal actuar", va insistir, al·legant que la solució davant d’això seria "aïllar Espanya de les nacions europees" i "restablir els controls fronterers".
Sorprès per les seves paraules, el periodista va insistir: "¿Està dient que aïllaria Espanya de les nacions europees?". I Retailleau va reiterar: "Pel seu lloc. [...] Ja podem fer-ho. Com saben, fa nou anys que vivim una situació excepcional des del 2015. Quan hi ha una crisi, estem autoritzats a fer-ho. Jo mateix vaig firmar una sol·licitud a la Comissió perquè poguéssim".
.La seva intervenció no ha passat desapercebuda, especialment entre els mitjans més conservadors del país, com CNews, on van remarcar la comparació entre la política migratòria espanyola i la crisi de la Covid: "La idea de restablir els controls fronterers al Pirineu recorda la crisi de la Covid. Bruno Retailleau utilitza la metàfora del contagi viral. El socialisme de Pedro Sánchez s’ha de mantenir confinat a Espanya gràcies a les mesures preventives", explica el periodista Paul Sugy.
Els partits de Renaixement i Horitzons van considerar aquestes paraules "molt desafortunades", "ridícules i irresponsables" i el líder socialista francès Olivier Faure va defensar Sánchez.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns