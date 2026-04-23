Feijóo rebutja la moció de la ultradreta sobre la "prioritat nacional"
Vox defensa els que van cridar "musulmà el que no boti" al recent Espanya-Egipte
Mariano Alonso Freire
Qualsevol persona que escoltés al ple parlamentari d’ahir debatre els diputats Carmen Navarro, del PP, i Ignacio Hoces, de Vox, i no tingués cap informació, pensaria que les seves dues formacions polítiques no acaben de firmar un pacte de govern, a Extremadura, que inclou un ampli apartat en matèria migratòria, i que tampoc n’estaven ultimant un altre en el mateix sentit a l’Aragó. Molt més si sabés de les bambolines de la moció de Vox que es discutia a l’hemicicle, defensant el concepte de "prioritat nacional", un terme que s’inclou en el pacte que ha fet de nou María Guardiola, presidenta extremenya, tot i que no amb els mateixos termes en la moció que debatia. Per això el PP va intentar esmenar-la, però els de Santiago Abascal no van acceptar la modificació, i tampoc votar per punts la moció, perquè els populars poguessin expressar els seus matisos. Com a resultat, el vot negatiu dels d’Alberto Núñez Feijóo al que torna a ser el seu soci en els governs autonòmics.
En la seva defensa de la moció, Hoces va proclamar que "milions d’espanyols se senten estranys als seus propis barris", va denunciar una "anarquia migratòria impulsada des del poder, que paguen els que sostenen la nació", i fins i tot va justificar i va elogiar els aficionats de la selecció espanyola que en un partit amistós de l’equip nacional amb Egipte van cridar "musulmà el que no boti". Segons el seu parer, uns "joves patriotes que defensen la seva identitat".
Navarro, per la seva banda, que va dedicar la major part de la seva intervenció a criticar el Govern de Pedro Sánchez, va etzibar al parlamentari de l’extrema dreta que "el marc infranquejable és la Constitució, la llei i l’Estat de dret". A més, la diputada del primer partit de l’oposició li va replicar: "Senyoria, no és filosofia, és la literalitat de l’acord a Extremadura". Navarro va presumir de representar un partit "fiable" que en matèria migratòria "pensa en les persones, i no en el rèdit electoral". Així, els populars es van acabar oposant a la moció de Vox, que es va quedar sol en el sí davant 310 vots en contra, la resta de l’arc parlamentari.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns