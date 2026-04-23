La fiscalia demana arxivar la causa contra Begoña Gómez per falta de delicte

Ángeles Vázquez

Madrid

La fiscalia de Madrid ha recorregut cada decisió adoptada pel jutge Juan Carlos Peinado en la causa seguida contra Begoña Gómez durant tota la instrucció. La interlocutòria amb què el magistrat posava fi a la investigació i torna a proposar jutjar la dona de Pedro Sánchez per quatre delictes no podia tenir diferent sort. En el seu últim recurs el ministeri públic demana a l’Audiència Provincial de Madrid que arxivi les actuacions seguides contra Gómez, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés de manera definitiva o, almenys, provisionalment, ja que, segons la seva opinió, no hi ha cap delicte.

En el seu recurs, de 43 pàgines, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, el fiscal adscrit al cas, Juan Carlos San Baldomero, argumenta que hi ha una "absència de regulació concreta i normativa respecte de l’assistent del cònjuge de president del Govern", no hi ha "constància d’incompliment de les seves funcions", tampoc perjudici per a l’erari públic i "escassa incidència en la seva activitat desenvolupada fora de les seves concretes obligacions".

"Hi ha determinades qüestions que poden no resultar ètiques ni desitjables en un Estat democràtic i una Administració transparent, i resulta necessari fugir de situacions de risc o dubtes sobre la rectitud dels funcionaris públics i la desviació de poder. Ara bé, és una qüestió d’índole política o de portar a terme una regulació apropiada sobre les incompatibilitats i el paper que han de jugar cònjuge o familiars de càrrecs públics".

Notícies relacionades

Segons la seva opinió, "no hi ha delicte en els fets investigats i objectivats. De la mateixa manera que hi podrà haver més o menys afinitat amb l’Executiu de torn, però hi haurà certes qüestions, com ara seguretat, viatges, acompanyaments, el personal auxiliar assistent, facultatius i despeses vinculades al pressupost públic, que resultaran inevitables".

