Foto de l’any
Carol Guzy guanya el World Press Photo per la instantània d’una família separada per agents migratoris dels EUA
L’obra retrata l’impacte de les polítiques de mà dura del president Trump en matèria d’immigració
Montse Martínez
L’esquinç d’una família equatoriana per la seva separació en mans d’agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE) dels EUA ha portat a una instantània de la nord-americana Carol Guzy, de 70 anys, a convertir-se en Foto de l’Any premiada amb el World Press Photo. La fotografia, essència de les conseqüències de les dures polítiques migratorias de Donald Trump, fue publicada por el diario 'Miami Herald'.
Luis, un immigrant equatorià sense antecedents penals segons la seva família, és detingut pel temut ICE després d’acudir a una audiència judicial a Nova York l’agost del 2025. La seva dona i els seus tres fills, d’entre 7 i 15 anys, «queden desconsolats» –segons descriu el jurat– després de la detenció de l’«únic aliment de la llar» familiar i enfrontant-se a «dificultats econòmiques immediates i a un profund trauma emocional».
La fotografia va ser presa en un dels pocs edificis federals nord-americans on es va permetre l’accés a periodistes gràfics, en un passadís on Guzy i altres fotògrafs van documentar durant dies les detencions de migrants que acudien a les seves cites judicials. Els experts que han atorgat el premi asseguren que la imatge no reflecteix un cas aïllat, sinó l’aplicació sistemàtica d’una política que afecta persones que compleixen «de bona fe» amb els procediments legals.
«Dignitat i resiliència»
«Mostra el dolor inconsolable d’uns nens que perden el seu pare en un lloc construït per impartir justícia», va argumentar la directora de World Press Photo, Joumana el Zein Khoury, sobre una política migratòria que «ha convertit els tribunals en escenaris de vides destrossades».
Per la seva banda, Guzy va remarcar que el reconeixement posa el focus en «el patiment d’innombrables famílies», però també en la seva «dignitat i resiliència», i va afirmar que el premi pertany a les persones retratades.
La imatge guanyadora forma part d’un reportatge més ampli sobre detencions de migrants en tribunals de Nova York, guardonat fa dues setmanes en la categoria regional d’Històries d’Amèrica del Nord i Central.
Al costat de la Foto de l’Any, el jurat també ha seleccionat dues imatges finalistes: la fam a la Franja de Gaza i la lluita per la justícia de dones indígenes a Guatemala.
