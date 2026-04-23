Hongria aixeca el veto i permet a la UE aprovar el préstec a Ucraïna

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski / PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

Beatriz Ríos

Brussel·les

Els ambaixadors dels Vint-i-set països de la Unió Europea (UE) van donar llum verda ahir al préstec de 90.000 milions d’euros a Ucraïna que els líders van pactar el desembre passat, i al vintè paquet de sancions a Rússia, després d’aixecar el seu veto Hongria, arran que Kíiv anunciés que el subministrament de petroli rus a través de l’oleoducte Drujba torna a estar garantit.

L’efecte de les eleccions a Hongria es comença a notar. El primer ministre sortint, Viktor Orbán, va posar fi al bloqueig sobre dues decisions fonamentals per a la UE. La primera, desbloquejar el crèdit a Kíiv, és fonamental per garantir la viabilitat econòmica d’Ucraïna els pròxims dos anys. La segona, aprovar un nou paquet de sancions, és indispensable per continuar pressionant el Kremlin.

Orbán va frenar les dues decisions després que un bombardeig rus danyés l’oleoducte Drujba, fet que va frenar el subministrament de petroli rus a Hongria. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va anunciar dimarts que havien reparat les infraestructures i el cru tornarà a fluir. Aquesta era la condició del primer ministre sortint per donar el vistiplau al crèdit i les mesures restrictives contra Moscou.

Ahir, els ambaixadors dels Vint-i-set països del bloc van avalar tant el crèdit com les sancions. Ara comença el que es coneix com a procediment escrit. A la pràctica, els governs tenen 24 hores per mostrar la seva oposició. Si cap ho fa, el préstec i les mesures s’aprovaran formalment avui.

"Després de les eleccions hongareses, s’observa un nou impuls, i espero una decisió positiva sobre el préstec de 90.000 milions d’euros durant les pròximes 24 hores", va dir la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, durant una roda de premsa després de reunir-se amb els ministres d’Exteriors del bloc.

