Anàlisi
Iglesias es nega a declarar
Ernesto Ekaizer
–Advocada de l’acusació popular: ¿Vostè coneix el senyor Villarejo?
–Javier Iglesias: No contestaré a aquesta pregunta per raons de secret professional.
–Presidenta del tribunal, Teresa Palacios: A veure, ¿el secret professional el té vostè respecte a alguns dels acusats?
–Iglesias: Respecte a tots els fets que he conegut per raó de la meva qualitat professional d’advocat en relació amb alguns dels acusats.
–Presidenta: ¿Vostè era lletrat d’algun dels aquí acusats?
–No. Però les converses, il·lustríssima senyora, que jo he mantingut amb qui sigui en exercici de la meva professió és secret professional i no penso contestar a una sola pregunta que se’m faci.
–Presidenta: No penso és una actitud bastant incorrecta. Serà...
–Iglesias: Crec que no dec.
–Presidenta: Serà el que el tribunal decideixi si vostè no està emparat pel secret professional. No el que vostè pensi. És que vostè conegui uns fets a través dels acusats no sé si s’estén al dret professional.
–Jo he sigut lletrat de la dona del senyor Villarejo i el senyor Villarejo és lletrat en exercici i perquè qualsevol conversa que jo hagi tingut amb ell o amb qualsevol persona és secret.
La presidenta va decidir que se suspenia la declaració per ponderar l’assumpte... Però vet aquí que va demanar la paraula la lletrada de l’acusació particular de Luis Bárcenas.
–El senyor Bárcenas mai li va fer un encàrrec professional, està relacionat amb els fets que es jutgen i també amb les dates. El secret professional no val per al meu client.
–Iglesias: Si em permet.
–Presidenta: Si vostè vol fer més al·legats presenti un escrit.
Iglesias demana diverses vegades parlar i assenyala la lletrada de Bárcenas. La presidenta no sembla que l’hi deixi, però:
–Digui.
–Iglesias: M’encantaria que el senyor Bárcenas em rellevi del meu secret professional. I llavors jo explicaré a aquest tribunal el contingut de totes les converses que he pogut tenir amb el senyor Bárcenas –va dir, mirant a la lletrada de Bárcenas.
–Presidenta: Però, perdó, primer no m’agrada l’actitud de vostè. A la senyora lletrada no la mira. Vostè mira el tribunal.
–Iglesias: Sí, sí.
–Presidenta: L’actitud seva, no. Vostè no ha sigut advocat de Bárcenas. És més, la senyora lletrada vol que vostè declari. Ja que és per fet que ha declarat el senyor Bárcenas. I vostè ho sap perquè això és un altaveu. Davant el dubte, jo prefereixo suspendre la declaració. Tret que vostè vulgui declarar sobre el senyor Bárcenas, però ell no ha de rellevar-lo de secret perquè no ha sigut el seu client. Prefereixo, per tant, suspendre.
Havien passat 15 minuts des de l’aparició d’Iglesias. Es va aixecar i va abandonar la sala. Era evident que Iglesias s’empararia en la seva condició d’advocat per no contestar. La seva participació en Kitchen va ser rellevant i els detalls van ser avançats per EL PERIÓDICO dimarts passat.
Però ¿va participar en la seva condició d’advocat? No. És veritat que va ser lletrat de la dona de Villarejo, Gemma Alcalá, però... ella no va ser imputada a Kitchen. Iglesias va actuar com un missatger del PP que havia de transmetre a Bárcenas el que era necessari fer a l’esclatar el cas dels papers de Bárcenas el 30 de gener del 2013 (sobresous, donacions al PP en negre i caixa b ), quan encara estava en llibertat i més tard a la presó.
I després apareix en la causa (àudio Villarejo-Martínez, 14 de març del 2014), quan va col·laborar amb Villarejo per assistir a Génova a una trobada fugaç en què va aparèixer Mariano Rajoy.
¿Què passarà amb la declaració d’Iglesias? Perquè ganes de contestar a Bárcenas no n’hi falten. Potser es permeti que repliqui, doncs, a l’extresorer del PP.
