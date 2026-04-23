Esmena a Itàlia
Meloni planteja primes a advocats que contribueixin a repatriar migrants
La mesura, inclosa en un decret d’ordre públic, la debatrà el Congrés aquesta setmana
Irene Savio
El Govern de Giorgia Meloni, en mode matusser i agressiu com poques vegades, ha tornat aquest dimecres a incendiar el Parlament italià. Entre duríssimes protestes de l’oposició i un malestar evident fins i tot en la mateixa presidència de la República, la majoria parlamentària de la líder dretana ha aprovat sotmetre a un vot de confiança el seu polèmic Decret Seguretat. Això és un paquet de mesures sobre ordre públic al qual li falta l’aprovació al Congrés i que també inclou una particularment controvertida esmena que ofereix incentius econòmics a advocats que aconsegueixin convèncer els seus clients migrants d’acceptar la repatriació voluntària, és a dir, el retorn als seus països d’origen. Un pas més cap a l’aprovació definitiva de la legislació proposada, que ja va rebre el vistiplau pel Senat.
De fet, la recompensa econòmica, que només aplicaria si la repatriació és exitosa – juntament amb la resta de les mesures – encara no ha sigut ratificada pel Congrés, que ha de donar el seu vistiplau abans de dissabte que ve; doncs, en cas contrari, perdria tota vigència. Això és el que ha fet posar el peu sobre l’accelerador al Govern Meloni, ja que inicialment el paquet de mesures havia sigut aprovat el febrer passat com a part d’un decret llei (un tipus de decret que entra en vigor de manera immediata però que després ha d’obligatòriament passar pel Parlament en 60 dies després de la publicació al butlletí oficial i pot ser esmenat).
El camí parlamentari de la legislació proposada ha sigut molt accidentat. I així sembla que continuarà sent. De fet, el que s’estudia ara és que la majoria de Meloni aprovi el paquet de mesures tal com està –possiblement dijous a la nit o divendres, segons han dit fonts parlamentàries a aquest diari–, però després el Govern presentaria un altre decret per anul·lar l’esmena sobre els advocats. El que es deu al fet que el mateix president de la República Sergio Mattarella, ha donat a entendre que no firmarà el decret si no es retira aquesta esmena en particular, ja que aquesta ha sigut qualificada d’inconstitucional.
"El govern, en canvi, s'ha compromès a elaborar un nou decret per eliminar la introducció de l'incentiu per als advocats, després de la conversió en llei del decret actual: una solució bastant inèdita per resoldre la impossibilitat de modificar el text en els terminis necessaris", ha assenyalat el rotatiu. "Els incapaços en el Govern es corregeixen a si mateixos", ha resumit, més àcid, el diari Domani. La raó de la situació seria, en qualsevol cas, també la fèrria resistència de l'oposició. De fet, el paquet de mesures va ser aprovat pel Senat, després que la majoria de centredreta aconseguís esquivar les més de 1.000 esmenes presentades per l'oposició.
La raó de la situació seria, en qualsevol cas, també la fèrria resistència de l’oposició. De fet, el paquet de mesures va ser aprovat pel Senat, després que la majoria de centredreta aconseguís esquivar les més de 1.000 esmenes presentades per l’oposició per alentir-ne la ratificació. La mateixa norma també ha sigut criticada per diverses institucions jurídiques, entre les quals el Consell Nacional Forense (CNF), que ha assegurat no haver sigut consultat en cap moment del procés. "És una mesura incompatible amb la Constitució i amb els principis més elementals de la deontologia forense", ha afegit així mateix la Unió de Cambres Penals, remarcant també el seu caràcter potencialment inconstitucional.
"Sentit comú"
El cert és que no està clar què contindrà exactament el possible nou decret que ha anunciat el Govern italià per resoldre el greuge. De fet, fins i tot la criticada esmena, promoguda especialment per la Lliga de Matteo Salvini, ha sigut defensada també per la mateixa primera ministra. "És una norma de pur sentit comú", ha dit Meloni aquesta setmana en un acte a Milà. "Los retornos voluntaris assistits són un instrument que Europa demana reforçar. Els continuarem impulsant", ha afegit. .
