Tensió global
Palantir demana posar la tecnologia dels Estats Units al servei de la guerra
El periodista Antony Loewenstein opina que l’objectiu de l’empresa, que "veu la IA com una cosa inevitable", és "la violència automatitzada"
Mario Saavedra
¿Militarisme sense límits ni regles, apologia de l’automatització de la mort dels enemics i supremacisme occidental? ¿O crida d’atenció a un Estats Units complaent amb els seus enemics? O, fins i tot, ¿pura mercadotècnia?.L’empresa tecnològica nord-americana Palantir ha provocat aquesta setmana un autèntic enrenou mundial amb un missatge a la xarxa social X, que compta amb més de 15 milions de lectures, i que ha sigut interpretat com un manifest militarista de la nova era tecnològica.
Ha sigut criticat pel seu menyspreu envers les cultures no occidentals, i per un bel·licisme alineat amb l’ideari de la nova Administració de Donald Trump. A l’empresa, que obté el gruix dels seus ingressos de contractes amb el Govern dels Estats Units i, en concret, del Pentàgon, li convé, a més, ser associada amb una visió descarnada de la guerra, perquè això li serveix per donar una imatge d’eficiència i per vendre contractes en els governs de tot el món. El 2025, la companyia va obtenir 1.867 milions de dòlars del seu negoci amb governs sobre uns ingressos totals de 3.116 milions; el 60% de la facturació.
En un missatge de 22 punts, la companyia proposa que Silicon Valley deixi d’orientar-se cap a la innovació per al consum i que assumeixi un paper directament vinculat per força de l’Estat. No n’hi ha prou amb fabricar aplicacions, mòbils o serveis per a la vida quotidiana, com l’iPhone o el correu electrònic gratuït, sosté el text. L’elit tecnològica nord-americana està "en deute" amb els Estats Units i s’ha d’implicar de forma activa en la defensa del país davant la resta del món. L’"era de la dissuasió atòmica" s’ha acabat, al·leguen, i entrem en una altra dominada per la dissuasió de la IA militar. "El poder dur en aquest segle es construirà sobre software". La qüestió "no és si es construiran armes amb IA, sinó qui les construirà i amb quin propòsit".
"És tecnofeixisme"
"Així és com veuen la guerra. És una visió tecnofeixista que reflecteix cada vegada més el que es veu a Silicon Valley. Veuen la supremacia occidental com l’únic camí possible i la IA com una cosa inevitable, per deixar enrere la majoria dels qui no se’n beneficiaran", assenyala a aquest diari Antony Loewenstein, periodista independent i autor d’El laboratorio palestino sobre l’ús de la tecnologia de guerra d’Israel als territoris ocupats. "No intenten pas fer-nos la vida més fàcil. De fet, el seu objectiu és el contrari: esclavitzar-nos en la seva visió del món, cosa que vol dir violència automatitzada, fins i tot genocidi automatitzat. I Gaza, de fet, només n’és el primer exemple, però no serà l’últim".
El CEO de Palantir Technologies, Alex Karp, ha defensat obertament l’ús de la tecnologia de la seva empresa per part de l’Exèrcit israelià en la guerra a Gaza. Davant les crítiques, ha afirmat que el seu software s’utilitza per "matar terroristes, principalment". Almenys el 83% dels més de 71.000 gazatins morts a Gaza eren civils, segons una investigació de The Guardian i la revista israeliana + 972 , després d’aconseguir accés a una base de dades d’intel·ligència classificada de l’Exèrcit israelià. Entre ells hi ha prop de 20.000 nens. Israel ha utilitzat dos sistemes d’intel·ligència artificial (Gospel i Lavender) per fixar de forma sistemàtica i a gran escala els objectius humans i físics durant la guerra contra Hamàs a la Franja, que ha quedat pràcticament destruïda després de més de dos anys de guerra. El text del post de X són fragments del llibre supervendes The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West [La República Tecnològica: Poder dur, creences toves i el futur d’Occident]", coescrit per Alex Karp.
"Han quedat al descobert els límits del poder tou, de la mera retòrica grandiloqüent. La capacitat de les societats lliures i democràtiques per imposar-se exigeix alguna cosa més que superioritat moral. Exigeix poder dur, i el poder dur en aquest segle es construirà sobre software", es llegeix en l’escrit. "Els nostres adversaris no s’aturaran per entregar-se a debats teatrals sobre les suposades virtuts de desenvolupar tecnologies amb aplicacions militars i de seguretat nacional crítiques. Seguiran endavant".
Les democràcies lliures necessiten recuperar capacitat coercitiva real, afirma, i carrega contra la idea que totes les cultures mereixen el mateix respecte. El manifest de Palantir demana la tornada del servei militar universal i critica les restriccions de militarització d’Alemanya i el Japó.
