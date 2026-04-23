El cicle electoral
PP i Vox consumen a Mèrida el pacte de govern amb «lleialtat i determinació»
Guardiola reclama als seus socis quatre anys a Extremadura «sense sorolls i sense ensurts»
El PSOE dibuixa un horitzó d’"inestabilitat i vergonya"
Rocío Entonado Arias
I la voluntat de Vox es va fer. El ple de l’Assemblea d’Extremadura va investir ahir presidenta de la Junta la candidata del PP, María Guardiola, amb el recolzament dels 29 diputats populars i els 11 del partit de Santiago Abascal sota un promesa mútua de "lleialtat, compromís i determinació" per convertir Extremadura en el mirall en el qual d’altres es mirin i el referent del "canvi real".
"Serem exigents i responsables amb el que ens hem compromès", va advertir Óscar Fernández Calle, portaveu de Vox i futur vicepresident, en una intervenció que va servir per fixar el to amb què el partit vol afrontar aquesta etapa. Vox va reivindicar el pacte com una rectificació de fons del PP ("gràcies a la senyora Guardiola per entendre que Vox no podia trair els seus votants", va dir) i com la prova que la seva presència resulta decisiva per orientar el rumb de l’Executiu. Fernández Calle no només va celebrar a la tribuna haver fet valer els seus vots, també haver situat al centre de la investidura bona part del seu marc polític i discursiu.
La sessió dels últims dos dies va escenificar molt més que una majoria parlamentària. Va certificar el tancament d’una crisi política que s’estava enquistant des de fa mesos i va obrir una nova fase en què el PP i Vox hauran de demostrar si són capaços de sostenir un govern "durador, fiable i de mirada llarga", tal com va prometre Guardiola, o si les mateixes tensions que ja van dinamitar la relació en el passat tornaran a aflorar una vegada s’apaguin els focus de la investidura.
A partir d’ara, la incògnita ja no es troba en la suma, sinó en la convivència. L’acord ha permès a María Guardiola revalidar per fi la Presidència de la Junta en una tercera votació carregada de simbolisme polític, però també la deixa lligada a un soci que des del primer moment deixa clar que exigirà cada compromís.
En el seu al·legat final, la líder del PP va voler enviar un missatge directe al seu nou aliat i també a la resta de la Cambra. "Ara ens devem a l’estabilitat, sense sorolls i sense sobresalts. El PP complirà perquè és el compromís". Guardiola va admetre les diferències amb Vox, però va defensar que l’acord se sosté sobre un objectiu compartit. "No som el mateix partit, però ens uneix una cosa important: millorar la vida de la gent, i és base més que suficient per iniciar una etapa de prosperitat i creixement", va afirmar.
"Impossible i il·legal"
Davant de la imatge de solidesa que van voler projectar el PP i Vox, l’oposició va llegir just el contrari: un acord d’aparença ferma però de recorregut incert. La portaveu socialista, Piedad Álvarez, va dibuixar un horitzó d’"inestabilitat i vergonya" i va pronosticar que l’Executiu, consolidat sobre un pacte "impossible i il·legal", durarà menys del que els seus promotors prometen. També Irene de Miguel va llegir la investidura com una cessió total de Guardiola davant de Vox. La portaveu d’Unides per Extremadura va denunciar un acord "infame".
