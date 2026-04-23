El cicle electoral
El PP i Vox tanquen un pacte a l’Aragó que inclou la "prioritat nacional"
Azcón afirma que l’acord d’investidura garanteix l’estabilitat i compleix el «principi de legalitat»
El partit d’extrema dreta tindrà una vicepresidència i dues conselleries
Laura Carnicero / Sergio H. Valgañón
Era la prioritat per a Vox i va ser prioritat compartida ahir a l’anunci del pacte de Govern que marcarà – si aguanta – els pròxims quatre anys d’Executiu d’Aragó. La "prioritat nacional" en l’accés a les ajudes inspira un pacte de Govern que repeteix la coalició de dretes fallida després de l’acord de l’any 2023, però que ara aspira a aconseguir "estabilitat" per a la comunitat autònoma, amb l’aprovació de quatre pressupostos en els quatre anys vinents i amb un repartiment de forces en el Consell de Govern que reflecteix numèricament el resultat de les urnes el 8 de febrer passat. Ni l’habitatge, ni la fiscalitat, ni l’ocupació o la despoblació van centrar la primera anàlisi del pacte per part dels líders que el van firmar durant el dia d’ahir a l’Aragó.
El president de l’Aragó en funcions i líder del PP Aragó, Jorge Azcón, i el líder de Vox a la comunitat, Alejandro Nolasco, van comparèixer junts al passadís d’accés a l’hemicicle de les Corts d’Aragó per anunciar el nou acord de Govern que deixa en mans de la ultradreta tres conselleries (una d’elles amb rang de vicepresidència), el senador autonòmic que fins ara ostentava el PP amb què s’acosta a comptar amb grup propi a la Cambra alta i la vicepresidència del Parlament aragonès. Tant Azcón com Nolasco van incidir en aquesta part que parla de la "prioritat nacional", deixant de banda altres qüestions rellevants d’un pacte de 13 punts que parla també d’habitatge, de fiscalitat, de seguretat, del sector primari, de l’aposta pel medi rural, del medi ambient, d’economia, energia i indústria, d’educació i universitat, de sanitat, d’"eficiència davant malbaratament de despesa pública" i mantenir la de "llibertat davant adoctrinament i imposició".
El nou Govern d’Aragó tornarà a tenir deu membres, com l’actual, amb nou consellers més el president Azcón, però Vox guanya pes en la seva estructura. Tindrà una vicepresidència, previsiblement vinculada a les àrees de Desregulació, Serveis Socials i Família, a més de les conselleries de Medi Ambient i Turisme i Agricultura, Ramaderia i Alimentació.
Amb aquest acord, el president en funcions aconsegueix arribar al Dia d’Aragó amb els deures fets, la negociació tancada, i la certesa que podrà ser investit de nou com a president, cosa que el convertirà en el primer polític del PP a repetir en el càrrec. Una altra cosa és la lectura de la lletra petita del pacte i en quin paper queda el nou Govern respecte a la defensa d’Aragó.
Versions de la "prioritat"
La "prioritat nacional" va ser el leitmotiv dels que tornen a ser socis de nou, però que no van ocultar els seus matisos en la interpretació que tots dos fan d’un concepte que continua fent parlar des que es va presentar, per primera vegada, amb el pacte a Extremadura. Per al PP, ja s’està aplicant en altres processos. Mentrestant, Vox demana anar més enllà en la priorització de persones espanyoles en les ajudes o l’accés a l’habitatge, o d’aquelles persones que puguin demostrar que han tingut una vinculació de llarg recorregut amb el país.
"Estem contents amb el resultat, hi ha assumptes que ens agraden especialment com ha sigut aconseguir aquesta prioritat nacional en l’accés als serveis públics, que em sembla una molt bona notícia", va seguir Nolasco. El líder de la ultradreta a l’Aragó va tornar a recordar les "travetes de Génova" davant la voluntat que tenia Azcón d’arribar finalment a un acord.
"Aquest acord és coherent: sempre he defensat que s’havia d’incloure en les competències del Govern d’Aragó, que complís el principi de legalitat i que fos íntegrament assumit pels dos partits que el formen", va dir el president d’un pacte que inclou, sota la capçalera del PP (i de Vox), que l’Executiu aragonès comptarà amb "un pla de retorn i repatriació d’immigració il·legal" i que treballarà "activament per tornar els menors no acompanyats als seus països d’origen".
Respecte a la "prioritat nacional", van quedar patents ja des del primer moment les dues lectures que cada soci fa sobre això. "La prioritat nacional serà compatible amb la legalitat: cap acord que es porti al Consell de Govern del Govern d’Aragó anirà sense un informe dels serveis jurídics de la casa", va anticipar Azcón, que va assegurar que, en aquest assumpte, "el debat polític s’acaba amb el debat jurídic". El president en funcions va incidir en qüestions com l’"arrelament", la "residència legal" o l’empadronament prolongat a la comunitat autònoma per tenir aquest tracte preferencial per poder accedir a les ajudes. Una cosa que, va dir, ja es tenen en compte en prestacions com la complementària aragonesa a l’ingrés mínim vital.
La coalició de dretes inicia un nou camí a l’Aragó. Uns i altres es miren de reüll conscients que venen temps regirats en la gestió i en la seva relació.
Subscriu-te per seguir llegint
